Negredo: "Hay gente dentro del club que rema a favor y otra que no"

Sábado, 19 mayo 2018

15.03 h. El técnico del Recreativo en el tramo final de la temporada afirma que "es pronto para hablar pero me gustaría seguir". Asegura que está "satisfecho porque conseguimos el objetivo y por la forma en la que al final se consiguió. No era nada fácil". También indica que “me encontraba sólo, ya que eso no se puede negar" y que “puede ser que me haya perjudicado hablar tan claro".

César Negredo hizo balance de la temporada en ‘Ser Deportivos Huelva’. El madrileño, que confirmó que ya está de vacaciones en su domicilio, reconoció que “he dejado en Huelva recuerdos, he dejado amigos y a alguno le he tenido que dejar algunas de mis cosas, ya que me era muy difícil subírmelos todos. Espero poder bajar a buscarlos, ojalá sea para quedarme. Es pronto para hablar de estas cosas, pero me gustaría seguir, claro está“, comentó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

En el caso de que siguiera, dejó claro que es consciente de que no cuenta con el apoyo generalizado de la afición. “Igual si firman a otro tampoco tiene a favor toda la corriente de lo que es la masa social del Recre, ya que cada uno tiene su opinión. Lo ideal sería empezar en un ambiente bueno, para luego ir ganándose las cosas poco a poco. Está claro que es mucho peor empezar, que si pierdes un partido la cosa ya está mal. Es complicado, aunque no pienso que pueda ser mi caso. La gente es inteligente, saben que hay que dar tiempo para que se pueda aspirar a un trabajo normal“, explicó.

Para el que ha sido primer entrenador del Decano en el tramo final, reconoció que “no ha sido lo esperado. Lo hemos salvado al final, quizás no puedo decir que agónica, pero si con mucho sufrimiento y complicada. Con las miras que se pusieron al inicio de la temporada y con la ilusión generada, está claro que no ha sido un buen año“.

De su trabajo realizado dijo que “estoy satisfecho porque conseguimos el objetivo y por la forma en la que al final se consiguió. No era nada fácil, pero es cierto que era lo mínimo exigible. Está claro que cuando te metes en esa situación o dinámica, es más fácil pelear por abajo que por arriba. Y a nivel individual sí que me hubiera gustado tener más tiempo para que hubiéramos implantado nuestra idea de juego. Tener más tiempo para tratar de darle al equipo mi sello. No sé si lo hubiera podido conseguir, pero al final me tuve que limitar a lo que exigía la competición, que como bien dice la palabra era competir, ser agresivos e ir a por el resultado. Al final, con este conjunto de jugadores y en este contexto en el que estamos, creo que el final de la temporada fue el que elegí, el que creí mejor para intentar sacar lo que nos estábamos jugando. La idea era ser sólidos, los resultados y olvidarnos de crear y de tratar de ser más protagonistas con balón, ya que durante el año nos había costado crear“.

César reconoció también que “me encontraba sólo, ya que eso no se puede negar. Al final comienzas una temporada con tres personas, más preparador físico y preparador de porteros, y acabo yo sólo. Quiero agradecer enormemente el trabajo de David Torrejón y Miguel Rosas, ya que sin ellos habría sido imposible. Pero claro, al final cada uno tiene que estar en su parcela y si estás en la de los demás, tienes que salirte un poco de la tuya. Lo hemos intentado llevar lo mejor posible entre los tres, con mucho trabajo y muchas horas de dedicación, y bueno, tampoco le puedo poner ningún pero. Al final todo surgió así, no son las mejores formas de trabajar en estos niveles, pero la oportunidad que se me dio y el trabajo ahí queda. Estoy contento por ello, pero ha sido complicado. Ya sé cómo se trabaja sólo, también me gustaría saber cómo se trabaja con un equipo de trabajo más profesionalizado y con más gente“.

De su relación con el consejo de administración dijo que “ha sido normal. Ni buena ni mala, ellos tienen su funciones en el club, yo tengo la mía, cordial y nada, ni más ni menos. Nada que objetar a su trabajo porque no tengo porque meterme ni tengo porque extralimitarme. Una relación normal, una relación de profesionales y sin más“.

De su forma de hablar aseguró que “puede ser que me haya perjudicado hablar tan claro. Al final hablar las cosas es una cosa y hablar las cosas después de un partido de 90 minutos, cuando a veces no salen las cosas bien y con todo lo que eso conlleva en estados de ánimo, si que creo que a lo mejor las formas o mi mensaje no ha llegado a la gente, o me he podido equivocar en algo. Pero no me arrepiento de nada y creo que hay gente que es bastante inteligente y los mensajes los coge sobre la marcha. Y hay gente que de ese mensaje, le intenta buscar el lago negativo que es más interesante y ponerlo en unas letras negritas, entre comillas, que queda muy bonito y la gente entra a pinchar y ahí ganamos dinero. Eso funciona así, todos lo sabemos y por ello estoy aprendiendo que a lo mejor me tengo que callar muchas cosas“.

A este respecto añadió que “creo que no es bueno hablar en caliente tras un partido, pero también es verdad y no entiendo, porque hay miedo en hablar ciertas cosas. Al final no me voy a pringar en hablar de cosas que los demás no quieren hablar, que lo saben igual que yo. Soy un trabajador del club y me limito sólo a entrenar. Todo lo que me venga de más, creo que es meterme en problemas“.

Por último habló de sus famosas declaraciones, en las que aseguraba que no todo el mundo remaba en la misma dirección, con respecto al entorno albiazul. De dichas declaraciones dijo que “me refería a todo. Menos a la afición, a todo.. Hay prensa que rema a favor y otra que no rema a favor. Hay gente dentro del club que rema a favor y otra que no rema a favor. Y hay gente como en todos los ámbitos. Con esto no quiero decir que vayan en contra los que no reman a favor, sino que creo que tiene que haber una hoja de ruta y tirar todos hacia el mismo sitio. Creo que unificando criterios y yendo todos a una, es mucho más fácil que aunque todos queramos ir al blanco, unos quieran ir antes al gris. No, si vamos al blanco vamos al blanco, y no hay que pasar antes por el gris“.