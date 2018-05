El runrún: Alojamiento rociero para 'mileuristas'

Viernes, 18 mayo 2018 | Leída 47 veces

confidencial

No es la forma más habitual de alojarse en El Rocío durante estos días, pues es algo que los peregrinos sin casa rociera suelen tener resuelto con meses de antelación. Eso no significa que un lugar tan especial como este no tenga la oferta hotelera que podemos encontrar en cualquier otra localidad turística, en sus diferentes modalidades: hoteles, hostales, casas rurales... y viviendas particulares. Por eso, si ha decidido apuntarse en el último momento a vivir en primera persona uno de los acontecimientos sociales, culturales y religiosos más importantes del mundo, sepa que aún está a tiempo. Eso sí, como decíamos al principio, los precios, como todo en El Rocío en estos días, son de los que quitan el hipo. Acudimos a una de las webs de reserva más populares, Booking, donde encontramos un reducido abanico de posibilidades con algo en común: tarifas excepcionalmente altas para la categoría del alojamiento. Como puede ocurrir en Pamplona durante los Sanfermines o en Valencia por Fallas, los hosteleros de El Rocío hacen su agosto multiplicando los precios del resto de año por 5 o por 6, cantidades disparatadas de dinero que, por lo que se ve, siempre alguien acaba pagando. Por poner varios ejemplo, a modo de propuestas, alojarse en la casa rural Esencia Marismeña desde esta noche y hasta el próximo lunes nos saldría por 1.200 euros, a razón de 400 la noche, una factura al nivel de un cinco estrellas de cualquier capital europea. Porque, ojo, esa misma habitación la próxima semana, estará a nuestra disposición por alrededor de 60 euros la noche. Si buscamos algo más de confort y nos conformamos con alojarnos la noche de la procesión, en el hotel La Malvasía están dispuestos a acogernos por 504 euros. Y les hablamos de establecimientos reglados, ya que también tenemos la opción de los acudir a particulares que ofrecen su casa en plataformas como Airbnb, Y a tenor de nuestras indagaciones, no piensen que el ahorro merecerá la pena: los más rezagados podrían verse obligados a pagar por un modestísimo estudio con una sola estancia más cuarto de baño la friolera de 400 euros la noche. ¿Les parece caro? Bien, pues prueben a intentar reservar una de estas habitaciones tras leer este artículo. Probablemente ya no estén disponibles.

Cumbre aeronáutica en el INTA. Cuando nos reconocemos un poco hastiados ya de escuchar hablar del proyecto CEUS y la futura ubicación en Huelva de este estratégico centro aeronáutico especializado en aviones no tripulados, la base del INTA en Mazagón sigue acogiendo pruebas del más alto nivel de estos ‘pájaros’ que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Hemos podido saber que desde el pasado martes se han dado cita en El Arenosillo delegaciones de las Fuerzas Armadas de países como Chile, Brasil, Emiratos Árabes, Francia o Reino Unido, además de la Armada Española, que ya posee unidades de la versión previa de este dron de vigilancia militar. El motivo no era otro que asistir a una demostración de vuelo de la versión más avanzada del drone de vigilancia militar Scaneagle, fabricado por una filial de la norteamericana Boeing. El aparato –cuyo coste unitario supera los 100.000 euros– ha realizado un vuelo de 35 minutos aproximadamente, tiempo durante el cual se han podido seguir sus evoluciones en el aire así como la transmisión de imágenes a la estación terrestre. El prototipo que ha realizado la demostración, de unos cuatro metros de envergadura, incorpora una cámara de visión diurna y telescópica, con una resolución capaz de capturar la matrícula de un coche, volando a 20.000 pies (una altura de algo más de 6.000 metros). No sabemos si alguna vez será una realidad el prometido centro CEUS, pero encuentros como este demuestran que este punto de la costa onubense es ya un enclave destacado en el desarrollo de las aeronaves del siglo XXI.

Todos con Víctor Barroso. El jugador del Atlético Onubense Víctor Barroso, que también ha jugado durante la temporada en el primer equipo, se perdió los dos últimos partidos de su equipo, en los que se jugaba todo, porque su padre estaba enfermo. Lo primero es lo primero. Lamentablemente el Recreativo de Huelva comunicó oficialmente lo que nadie quería y en sus perfiles de redes sociales informaba: “Dura noticia, fallece el padre del jugador Víctor Barroso. Nuestro más sentido pésame por esta pérdida, mandamos todo nuestro afecto y ánimo para el canterano y su familia. Todo el recreativismo con vosotros. DEP”. Desde aquí nos sumamos al pésame y el dolor de todos los familiares, algo que ya han hecho muchos aficionados y amigos.