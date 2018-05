Rocío Espada encara el Nacional Xterra: “En condiciones normales me gustaría optar al podio”

Mario Asensio

Rocío Espada, que lleva una temporada de resultados impresionante, encara este sábado en el Rincón de la Victoria (Málaga) el Campeonato de España de Xterra, una modalidad de triatlón de especial dureza. Sus aspiraciones pasan por volver a subir al podio, algo que logró al ser subcampeona en Cieza (Murcia) en 2013. Su estado de forma es un aval, ya que esta temporada ha ganado carreras de atletismo, BTT, duatlones y triatlones, pero cuenta con un gran hándicap, el fenómeno de Raynaud, que afecta a los vasos sanguíneos y la circulación por la exposición al frío y teme que el primer tramo de natación le pase factura al resto de la competición.

Espada indicó a huelva24.com que “en condiciones normales me gustaría optar a podio, esa es mi idea”, pero es consciente de que su problema puede arruinar su competición. La semana pasada se impuso en el duro Triatlón de Baza pero la enfermedad se manifestó. “Aunque gané bien pero no hice buena carrera para lo que yo quería. En la bici sí, en la bici le metí más de ocho minutos a la segunda, pero estoy trabajando la natación y no me salió muy bien y acabé mal con las manos y los pies. Noté las consecuencias, corrí bastante mal, muchos calambres y rigidez en la espalda”.

Del circuito del Nacional comentó que es “demasiado pistero para ser Xterra, en mi opinión, pero muy muy duros”. Para ella las favoritas son Sara Bonilla y Eva González, aunque no descarta que “en el resto de chicas puede que haya alguna sorpresa ,pero no las conozco de otras carreras”. Explicó que “será una carrera de más de tres horas calculo, en donde puede pasar de todo. Yo daré lo que esté dentro de mis posibilidades e intentaré dejar la mente en blanco en este sentido”.

No obstante, insistió en que acude a la cita “con la incertidumbre, porque el agua está muy fría”. Esta semana nadó en el mar en Punta Umbría y le dio “muy fuerte al apoyar el pie izquierdo en la arena y no podía mover la pierna”. Tanto es así que comentó que “hablé con la Federación Andaluza de Triatlón para que me permitan hacerme unos guantes y calcetines de neopreno. Tengo que enviar un informe médico y lo van a estudiar. Si me dicen que no dejaré el triatlón, porque me harto de entrenar y luego no sale lo que he entrenado por este problema y voy un poco desanimada por esto”.

“Si me tengo que retirar pues no pasa nada. Rendir no podré rendir bien. En la página del tiempo pone que el agua estará a unos 17 grados y son 1.500 metros de natación, así que no lo quiero pensar. En Punta nadé 1.300 y me pasó lo de los calambres”, comentó la onubense, que insiste en que este problema “condiciona toda mi carrera y cinco meses de preparación, pese a que me encuentro como nunca”.