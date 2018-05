El runrún: El Rocío sevillano de TVE

Jueves, 17 mayo 2018 | Leída 274 veces

confidencial

Cualquiera ajeno a la romería que viera el informativo de mediodía del ente público llegaría a la conclusión que se trata de un acontecimiento que si tiene lugar en la provincia de Huelva, lo es más por un hecho circunstancial que por razones históricas, religiosas y culturales. Y es que, salvo una mera mención, no encontramos una sola imagen donde se reflejara el peregrinar hacia El Rocío de alguna de las hermandades onubenses. Por citar solo algún ejemplo y al margen de las que partieron el lunes y el martes, el miércoles se pusieron en marcha filiales onubenses tan importantes como la de San Juan del Puerto, Gibraleón, Palos de la Frontera, Valverde del Camino o la mismísima Hermandad Matriz, la primera en llegar a la aldea para recibir a sus filiales. Los espectadores del Telediario, sin embargo, disfrutaron de un completo y extenso reportaje –para lo que se estila en un informativo generalista– que se centró de forma casi exclusiva en las hermandades que salen de la capital hispalense –Triana, especialmente– o del Aljarafe –Gines–. Filiales con solera, evidentemente, pero que no representan al colectivo rociero en su conjunto, sobre todo cuando se ignora a la que ejerce de anfitriona en la romería. Hoy mismo, día en el que ha echado a andar la hermandad más numerosas de las 121 que peregrinan a la aldea, la Hermandad de Huelva, el mismo informativo le ha dedicado escasos 30 segundos. ¿Conspiración antionubense? No lo creemos, aunque quizá sí un cierto ombliguismo sevillano mezclado con los escasos medios de la televisión pública. Como decíamos al comienzo, no somos los únicos que nos hemos percatado del agravio. Desde Twitter, un compañero de prensa del Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha comentado la jugada en la red social, aludiendo a la presentadora del Telediario, Pilar García Muñiz, que no ha dudado en responder defendiéndose –como ha podido, ya que no lo tenía fácil– de algo que ha sido demasiado obvio como para negarlo. Aquí tienen el hilo del pequeño rifirrafe tuitero. Y ya que hablamos de medios de comunicación en la Romería del Rocío, sepan que el sindicato CCOO ha denunciado que el sábado y el domingo solo habrá un equipo de Canal Sur en toda la provincia y será destacado a cubrir la romería de la aldea de El Rocío, cuando previamente había, como mínimo, dos equipos de profesionales, uno de ellos cubriendo la información general y el otro la meramente rociera. Considera por ello que, como servicio público, la dirección de RTVA debe garantizar los medios suficientes para cubrir, ”no sólo la información sobre El Rocío, sino también aquellas noticias que con seguridad se generarán en nuestra provincia los próximos 19 y 20 de mayo”.

¿Luz Casal en Colombinas? La cantante gallega, de larga trayectoria musical, podría estar en las Colombinas 2018. Un cartel que circula por las redes sociales muestra a Luz con las indicaciones de que el próximo 5 de agosto a las 23.00 horas ofrecerá un concierto gratuito a las 23.00 horas en Huelva. La fecha cuadra porque está dentro de la semana conmemorativa de la partida de las carabelas, concretamente el domingo que cierra la celebración. En los últimos años la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento apostó por artistas consolidados para cerrar la programación colombinera, como Aute o Tequila. Luz Casal lleva muchos años en la música y está inmersa en una gira por muchos países y ciudades. En su calendario de conciertos de su web, en el Facebook y el Twitter de la artista aún no figura Huelva, pero la fecha encaja. Dos días antes, el 3 de agosto, cantará en Fuengirola. Al ser el concierto gratuito aún no se ha publicitado, pero todo apunta a que se confirmará próximamente. Sus fans seguro que así lo esperan. Si finalmente no se anuncia, seguro que la programación será igualmente muy buena para hacer disfrutar a too tipo de amantes de la música.

Dos candidaturas para Podemos. Después de que, en base a las nuevas normas de la formación, se haya quedado sin Consejo Ciudadano Municipal, Podemos Huelva se encuentra inmerso en el proceso de elección de la persona que ocupará su Secretaría General, un cargo que en los últimos tiempos no ha tenido especial visibilidad en la formación morada debido a sus cuitas internas –entre las corrientes oficialista y anticapitalista-. ¿Recuerdan quién ha sido la última secretaria general de la formación? Sí, los más avispados habrán contestado que Pepa Gallardo, a la que no se ve sin embargo desde hace tiempo en ningún acto como representación de Podemos Huelva… De hecho, en esta ocasión ni siquiera opta a la elección, y las dos candidaturas que han conseguido los avales suficientes para hacerlo son las de Juany Salguero Asensio, integrante del círculo municipal, y Jesús Amador Zambrano, actualmente concejal de Participa en el Ayuntamiento de Huelva. Serán las personas inscritas en la formación las que tendrán que deshojar la margarita con sus votaciones, que se celebrarán del 11 al 18 de junio. Entre tanto, ¡a hacer campaña! Desde luego que a la última llegaran agotados… Porque son unas cuántas las que quedan.