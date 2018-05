Snatt’sFemeníSant Adrià persigue un doblete histórico en el Campeonato de España Cadete en Huelva

huelva24.com

Jueves, 17 mayo 2018 | Leída 14 veces

Baloncesto femenino

Los amantes al baloncesto podrán seguir el segundo de los dos grandes acontecimientos del mundo de la canasta de los que será escenario en mayo la provincia de Huelva, el Campeonato de España de Baloncesto Cadete Femenino, tanto in situ como a través del ordenador, tablet o cualquier dispositivo móvil. Todo lo que rodeará a esta competición nacional, que se celebrará del 20 al 26 de mayo en Huelva, Aljaraque y Punta Umbría, estará recogido, para aquellos que no puedan asistir a las canchas a disfrutarlo en vivo, o bien para quienes no se quieran perder ningún dato de los diferentes encuentros, en la web oficial del mismo: (https://tinyurl.com/FEBCadeteF2018).

A través de la citada web se podrá seguir al tanto de cualquier noticia o evento relacionado con el torneo: calendarios, clasificaciones, resultados, estadísticas, plantillas, fotos, transmisiones en directo y en diferido desde octavos de final e, incluso, información turística sobre lo que la provincia onubense puede ofrecer a los visitantes que se acercarán estos días hasta esta tierra. Además, en la red social Twitter se utilizará el hashtag #FEBCadeteF2018 para comentar todo aquello cuanto suceda en torno a este magnífico evento.



El campeonato se disputará en el complejo Hernández Albarracín, de Punta Umbría, en el polideportivo Andrés Estrada, de Huelva, y en el pabellón municipal de deportes de Aljaraque, que serán las sedes de una primera fase donde los 32 equipos se distribuirán en ocho grupos de cuatro cada uno. A partir de cuartos de final será el pabellón de Aljaraque el que acoja todos los encuentros.

El equipo del Snatt’sFemeníSant Adrià buscará reeditar el título conquistado por el mismo club la pasada campaña en esta categoría también en nuestra provincia y, además, persigue terminar el curso con un doblete histórico tras haber logrado alzarse con la victoria final en el recientemente disputado Campeonato de España de Baloncesto Junior Femenino.