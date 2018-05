Narciso Rojas asegura que no conoce el contrato de Eurosamop y que el Recre tiene que pasar a manos onubenses

R. U.

Jueves, 17 mayo 2018 | Leída 25 veces

fútbol > recreativo

14.04 h. "Roberto Sánchez ha estado trabajando gratis, que no se le olvide a la gente, durante 20 meses, ayudando a poner en orden las cuentas del club. Pero después de pedir cosas que no eran ninguna para nosotros sino para la gente que participó en la campaña de salvación del club y para nuestro proceso judicial, y viendo que esto no está ocurriendo, pues llega el momento en el que debemos ser un poco egoístas y no podemos ser aliados de una gestión que no nos está gustando", señala el presidente del Trust.

Narciso Rojas, el presidente del Recre Trust, ha atendido este jueves a Onda Cero para valorar la más que probable salida de Roberto Sánchez del consejo de administración del Recre debido a que la asociación entiende que el Ayuntamiento de Huelva, dueño del Decano, no está cumpliendo con lo acordado tras expropiarle en su día las acciones del club a Gildoy. "Estamos muy descontentos con muchas cosas. Cuando entramos en el consejo de administración lo hicimos por lealtad con el Ayuntamiento por la campaña 'Líberos del Decano' y con la intención de darle a la afición lo que se les prometió, que era una participación dentro del club. El propietario ha podido hacerlo sin ningún tipo de problemas, simplemente convocando una Junta de Accionistas y cambiando un estatuto para darles derechos a la afición. Tampoco se nos ha dado el apoyo suficiente en la vista oral con Pablo Comas, ni tampoco se ha prestado atención al tema del Oficial de Enlace con la Afición. Así que como vemos que desde fuera se consiguen más cosas que desde dentro hemos decidido salir. Y la gestión desde dentro de Eurosamop nos parece nefasta. Por su falta de pericia. No saben gestionar clubes, aunque en otras cosas sí que serán buenos. El Ayuntamiento debe tener un poco más de amor propio y exigirle a Eurosamop que gestione de una manera más eficiente", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En el mismo sentido, Rojas también criticaba que "es evidente que la auditoría forense hubiese sido un movimiento clave en el proceso judicial. Estamos convencidos de que se han cometido delitos y en esa auditoría forense podrían haber venido más explícitos. Nos consta que está terminada y sólo faltaba que el Ayuntamiento la hiciese pública. Una asociación tan pequeñita, como decía el abogado de Pablo Comas, y compuesta por ciudadanos de Huelva, pues merecía que el Ayuntamiento hubiese estado más hábil y nos hubiese otorgado una información que hubiese sido muy útil para nuestra causa".

Por lo tanto, el presidente del Trust dejaba claro que su postura, y la de su directiva, es la de salir de la zona noble del Decano: "Hemos estado entregándoselo todo a este club. Roberto Sánchez ha estado trabajando gratis, que no se le olvide a la gente, durante 20 meses, ayudando a poner en orden las cuentas del club. Pero después de pedir cosas que no eran ninguna para nosotros sino para la gente que participó en la campaña de salvación del club y para nuestro proceso judicial, y viendo que esto no está ocurriendo, pues llega el momento en el que debemos ser un poco egoístas y no podemos ser aliados de una gestión que no nos está gustando. En la asamblea nuestros socios votarán para ver si Roberto Sánchez sale o no. Nuestra directiva al completo y el propio Roberto Sánchez votarán por la salida, pero todo se votará democráticamente, como siempre hacemos".

Sobre la cláusula de confidencialidad que impide que los onubenses puedan ver el contrato firmado por el Recre con Eurosamop, Narciso Rojas también se mostraba contrariado. "Eurosamop no ha demostrado pericia en la gestión del club y esperamos que hayan aprendido porque todo el mundo debe tener una segunda oportunidad y si siguen esperemos que esta experiencia les sirva para gestionar de una manera más eficiente. Conociendo la situación económica del Recreativo, que la conocemos al dedillo, esto no es algo para ganar dinero en uno, dos o tres años, sino que necesita un proyecto sólido y a más larga duración. Y el perfil es muy claro y pensamos que esto sólo lo puede hacer gente de Huelva. El Ayuntamiento tiene la capacidad para intentar que el club acabe siendo de entidades onubenses que creen un proyecto serio. El contrato de Eurosamop Roberto Sánchez lo conoce al dedillo. Lo ha firmado, pero como forma parte del consejo de administración del club ni nos lo ha dado a conocer a nosotros porque no puede por esa confidencialidad. Yo no conozco el contrato ni he tenido la intención de conocerlo y creo que se debería hacer público", recalcaba.

Por último, sobre el juicio de esta semana entre el Recre Trust y Pablo Comas, se mostraba optimista al indicar que "la técnica de levantar cortinas de humo que utilizaron Pablo Comas y su abogado esperamos que no surta efecto. Dentro del montón de paja del juicio los granos están claros. Quedó claro que él reconoce lo que hizo y quedó claro que hubo una administración nefasta y entendemos que los jueces tendrán información suficiente para dilucidar con justicia qué es lo que ha pasado ahí".