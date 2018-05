No todo vale, señor León

huelva24.com

carta al director

Pero esta doble publicidad, no despeja para nada las dudas sobre las intenciones reales de la administración en cuanto a su materialización, ni sus plazos, al no existir la partida económica en los presupuestos andaluces de 2018, prometida el año pasado por doña Susana Diaz en el Parlamento andaluz.

Destacar que este Plan funcional se ha realizado, sin apenas inversión económica, gracias al esfuerzo y la ilusión, que desde luego reconocemos, de profesionales responsables de algunas unidades, y de cuya materialización dudamos porque de proyectos funcionales están sus cajones llenos, señor León.



Sobre el proyecto en sí no tenemos grandes objeciones, quizá el dimensionamiento de la UCI (la neonatal que pasa de 10 a 8 camas y la pediátrica solo con 6 puestos), la escasez de quirófanos para las diferentes especialidades quirúrgicas que también tiene un ámbito infantil (Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, etc), observaciones que, por otra parte, hicieron los profesionales allí presentes; y quizá un estudio de necesidades futuras no basada en la reducción de partos, como se indicó (que se debe fundamentalmente por su desplazamiento a la sanidad privada). Pero, desde luego, sí debemos reprobar la actitud del señor León.

Hizo, en repetidas ocasiones, alusiones indirectas a nuestra asociación, a nuestra incredulidad sobre los compromisos de la Administración y nuestras críticas constantes. Incluso se permitió animar a los profesionales a levantarse y defender su esfuerzo y trabajo “frente a aquellos” cuyo deseo de destruir proyectos e ilusiones en base a “sus intereses”, y a evitar que se lleve a cabo la desfusión. Y desde esta asociación no vamos a consentir su intento de enfrentarnos con ellos.

Olvidó el señor León, premeditadamente claro, que fue esta asociación con sus movilizaciones ciudadanas la primera que reivindicó la necesidad de un hospital maternoinfantil en nuestra provincia. La primera que denunció la inexistencia de cirugía y de UCI pediátricas y que Huelva era la provincia con la mortalidad postneonatal más alta del país.

Tuvimos que luchar contra las declaraciones del delegado de Salud que en varias ocasiones repitió que Huelva contaba con los recursos que precisaba. Con las de los gerentes anteriores, don Rafael García-Vargas, que pretendía convencernos de que el arreglo de los paritorios de JRJ era un maternoinfantil; que prometió 10 puestos en paritorio e hizo 8 y que comprometió unas camas asignadas a estos servicios que nunca se materializaron. O las de don Basilio Bernat que negaba la inexistencia de UCI pediátrica en Huelva.

Así que tenemos base histórica para no creerle y no le permitimos que sugiera siquiera que estamos en contra de este proyecto, ni que pretenda ahora vender que “este es un ilusionante y prioritario proyecto de la Administración”. Porque esta, sólo tras ser forzada por tres manifestaciones y dos días antes de la cuarta (el 10 de marzo de 2017) se sentó con los sindicatos (no con nuestra asociación, representante de profesionales y ciudadanos participantes en dichas movilizaciones), y presionó para que firmaran, apresuradamente, un pacto de no vuelta atrás de la obstetricia y la pediatría en aras de la vaga promesa de un maternoinfantil para esta provincia.



Olvidó también que han sido necesarias dos manifestaciones más, numerosísimas notas de prensa, charlas y publicaciones en las redes sociales para que esta promesa (junto con otras como la angioplastia primaria, la unidad de ictus, chares, los equipos de emergencias en la Sierra, las mejoras del Hospital de Riotinto y de la Atención Primaria, etc.) no quedaran en el olvido.

Han pasado 13 meses desde ese pacto, y los niños y las mujeres onubenses siguen esperando. ¿Que ha habido mejoras en la atención pediátrica? Por supuesto. Pero han venido de la mano de nuestras presiones y del esfuerzo de los profesionales. La administración ha concedido todo con cuentagotas y ejemplo de su escasa voluntad es la apertura después de muchas presiones, de una UCI pediátrica 'bonsai' con la que pretendían conformarnos y que no hubiera maternoinfantil.

Señor León, no todo vale. Y no intente confundir a la población ni enfrentarnos a los profesionales diciendo que queremos echar abajo su trabajo. Al revés, queremos un maternoinfantil y desde luego hemos hecho por él bastante mas que usted, y también queremos soluciones reales y de calidad mientras este se ejecuta.



No les creemos porque tenemos memoria histórica y recordamos todas sus promesas incumplidas. No les creemos porque la señora presidenta no ha sido capaz de contestarnos en qué página de los presupuestos de Andalucía para 2018 está la partida del maternoinfantil de Huelva. Simplemente porque tras revisarlos hemos comprobado que no existe. Porque, a pesar de lo que nos digan, y en vista de la falta de partida económica, sabemos que van a retrasar la licitación de forma que lleguemos a 2019 y no hacer nada, si ven que los onubenses nos hemos ido cansando de luchar, o, y si no queda más remedio y siendo año electoral (seguramente no sigan en sus cargos), tirar de nuevas promesas en futuros presupuestos. No les creemos porque no solucionan los problemas. Prometen un maternoinfantil para el 2023 y no nos dan respuesta a estas preguntas fundamentales:



• Cómo se soluciona la atención obstétrica, ginecólogica y pediátrica hasta entonces.

• Cómo se solucionan los problemas que su unificación causan en el resto de servicios del hospital JRJ, como la saturación de los quirófanos.

• Cómo, cuándo y con qué recursos va a convertirse, con esa falta de espacio, personal y presupuesto en un hospital de nivel I.

• Qué futuro le espera al Hospital Infanta Elena con facultativos que sufren una amputación de parte de su especilidiad (la pediátrica) y alrededor de 200 trabajadores del Infanta en el Juan Ramón Jiménez.

No le creemos porque sigue el señor León diciendo que tenían intención de contratar dos cirujanos pediátricos para empezar, pero que no encuentra y no ha hecho ninguna convocatoria para su contratación ¿Por qué no aprovecha que en unos días acaban los nuevos especialistas ¿Ha tirado de bolsa? No, señor León. Es solo una cortina de humo como es su costumbre

Si su proyecto es tan real, ¿por qué ha sido tan cobarde de anular el debate con nosotros programado en la Universidad? Lo siento, pero sus palabras, sus hechos y su falta de credibilidad nos obligan a pedir su cese y el de todos los responsables, para que puedan ocupar sus puestos personas leales a los ciudadanos para los que trabajan. Porque, señor León, no todo vale para congraciarse con sus jefes.

Esta asociación sigue y seguirá luchando por nuestra sanidad pública, porque la necesitamos y estaremos aquí cuando usted ya no esté. Sentimos que su fidelidad no sea para con los ciudadanos, que son en definitiva a quienes sirve, porque entonces estaríamos en el mismo lado y no en bandos enfrentados. Para satisfacer su ambición política, no todo vale.

Julia Paloma Hergueta.

Asociación 'Huelva por una sanidad digna'.