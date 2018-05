El runrún: Sevillanos desertores del Primark

Miércoles, 16 mayo 2018 | Leída 67 veces

confidencial

Los sevillanos nos abandonan (un poco). Se acabaron los atascos en la A-49. Tanto reclamar el tercer carril y resulta que no va a ser necesario… Se aproxima ruptura en la que no se nos rompió el amor de tanto usarlo, sino que nos dejan por otro… Por otro Primark, concretamente.

Porque no podemos decir que nos coja por sorpresa, pues era de esperar, pero llegan las primeras ‘confirmaciones’: la próxima apertura de Primark en Sevilla va a hacer que el de Huelva pierda buena parte de la clientela. Ansiosos se encuentran nuestros vecinos sevillanos –según lo que podemos leer en Twitter- por acabar con sus excursiones a Huelva y poder empezar a comprar en su propia tienda, que abrirá en Palmas Altas, justo en el entorno del puente del Quinto Centenario. Avisan las ‘tuiteras’ de su próxima deserción, que sin duda se notará en el balance de resultados de la tienda onubense. Suponemos que el abandono no se extenderá a otros ámbitos, y aunque nuestros ‘vecinos’ tengan previsto dejar de frecuentar el centro comercial de la capital, seguirán viniendo a nuestras playas, nuestra Sierra, o a disfrutar de alguna de nuestras fiestas, ¿que no?

El Ayuntamiento ‘pasa’ del IES La Orden. El Recreativo IES La Orden conquistó este año su quinto título de Liga y tras la euforia de esos días el club, que se caracteriza por su trabajo incansable, se puso manos a la obra para buscar fondos que le permitan estar en el Campeonato de Europa de Clubes que se disputa en Polonia. El pentacampeón está próximo a anunciar que ha cumplido el objetivo, pues ha logrado el apoyo de varias empresas y también cuentan con un compromiso explícito por parte de la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía. La tercera pata del banco, el Ayuntamiento de Huelva, es la que extrañamente aún no se ha pronunciado, por lo que de momento ha quedado retratado. El Consistorio no ha respondido aún nada al club y el 21 de mayo tiene que cerrar su inscripción. Ni el alcalde, Gabriel Cruz, ni María José Pulido, concejal de Deportes, han actuado en este asunto. Su apoyo sería la garantía definitiva para el IES La Orden, pero incomprensiblemente han dejado pasar días y días sin articular palabra, algo inquietante dado lo que se juega la entidad. Ya en su día llamó la atención que no hubiera una recepción oficial o un acto con presidente, jugadores y cuerpo técnico en el Ayuntamiento tras hacer historia al ganar una vez más la Liga, o que no se le diera algo de cariño en el pasado Campeonato de Europa que ganó Carolina Marín en el Palacio de Deportes. La realidad es que de momento el Ayuntamiento pasa y se demora su contestación. No tenemos dudas de que al final será responsable y ayudará al club más laureado de Huelva, pero la tardanza merece el comentario. El IES La Orden merece toda la ayuda posible para ir a Europa a por todas.

¿El adiós de Nacho Romero? "Yo creo que ya es hora", escribió Nacho Romero en su cuenta de la red social Twitter el pasado día 5 de mayo después del último partido liguero del Huelva Enrique Benítez en la cancha de Melilla. Y lo hizo colgando una fotografía de sus zapatillas en el vestuario. Lógicamente la reacción de sus seguidores, amigos y aficionados al baloncesto no se hizo esperar y muchos de ellos le preguntaban si había llegado la hora de que cambiara de zapatillas o de retirarse del baloncesto. Pero es la eterna pregunta que lleva haciéndose mucha gente con el 'eterno rockero' de El Pedroche cordobés, y es que en julio cumplirá 45 años y ni siquiera es descartable que continúe jugando. Mientras que el cuerpo aguante, siga disfrutando y con la receta de tomar un par de cervezas al día como simpático estímulo, como él mismo ha reconocido públicamente, el pívot lleva el optimismo por bandera y lo contagia siempre en los vestuarios de los equipos que ha defendido a lo largo de su prolífica carrera deportiva. Eso sí, al anunciar su retirada de los banquillos su representante y gran amigo Javier Rodríguez Walls sí que parece algo más difícil que otros años que Nacho Romero siga vistiendo la camiseta del Enrique Benítez. En los próximos días se desvelará la incógnita del futuro de un jugador que sin duda es historia viva de nuestro baloncesto. Formado en la cantera del Real Madrid, con el club blanco, y con apenas 21 años de edad, ganó una liga ACB y una Copa de Europa. Después estuvo cinco temporadas en el Caja San Fernando Sevillano, con el que alcanzó un subcampeonato liguero y otro de la Copa del Rey. Además, en esa época fue 28 veces internacional y logró la medalla de plata en el Eurobasket 1999. Tras jugar en el Lleida, Tarragona y Algeciras, se enroló nueve campañas en el Melilla hasta que en 2013 y justo cuando iba a cumplir 40 años fichó por el Enrique Benítez, en el que estuvo primero dos temporadas y, tras pasar otra en el Utrera, ahora lleva otras dos. ¿Seguirá alguna más? Ojalá...