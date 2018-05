Un recorrido más duro para la Subida a San Cristóbal de media maratón BTT

huelva24.com

Miércoles, 16 mayo 2018 | Leída 8 veces

Ciclismo

Por delante los ciclistas tendrán un recorrido de 37 kilómetros en los que se acumularán unos 1.255 metros de desnivel positivo. Tras partir de la Aldea de Calabazares se pondrá rumbo hacia Almonaster la Real, no sin antes cruzar el término de la aldea de La Escalada. Un primer paso junto a la parte posterior de la Mezquita de Almonaster dirigirá a los bikers hasta Las Veredas, para después afrontar la parte más exigente de la jornada con la subida al Cerro de San Cristóbal.





De ahí a meta les esperará un rápido descenso hasta las calles del municipio almonasterense, con la ‘guinda’ final de dureza del último repecho por la Calle Castillo y meta en la Mezquita. Sin duda merecerá la pena el esfuerzo cruzar la línea de meta para contemplar las excepcionales vistas desde ese punto privilegiado de la geografía onubense.





Las inscripciones para esta prueba están abiertas hasta el miércoles 23 de mayo a las 23:59 horas o hasta agotarse las 300 plazas dispuestas por el organizador. El precio para federados es de 17€, 22€ para Carnet Ciclista y 27€ para los no federados. El día de la prueba no será posible inscripción in situ. La recogida de dorsales se llevará a cabo de 8:30 a 9:30 horas en Aldea de Calabazares.





Esta prueba está abierta a la categorías comprendidas entre cadete y máster 60, además de a los cicloturistas. Al término de la misma se hará entrega de trofeo por parte del organizador a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva. La siguiente prueba de este Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Media Maratón 2018 será la XIV Ruta BTT El Almendro del domingo 3 de junio.





Toda la información del Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Media Maratón 2018 está disponible en la web bttmediamaratonhuelva.andaluciaciclismo.com y en redes sociales puede seguirse a través de la etiqueta #circuitodiputacionhuelvamxm