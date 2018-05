huelva24.com

Miércoles, 16 mayo 2018

12.47 h. "Hoy vuelta a casa, acaba la 17/18. ¡Muy feliz y agradecido por lo que he vivido, he aprendido de todo y no es poco! Ahora mi cuerpo y mi mente piden desconexión", señala el central madrileño de 26 años en las redes sociales. Firmó por el Recre por una temporada y ha sido de los jugadores más regulares y más destacados, disputando 33 partidos, 31 como titular. El Decano intentará renovarlo aunque le siguen más equipos.