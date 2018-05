La plantilla del Ayuntamiento de Niebla no ha cobrado la nómina de abril ni las ayudas sociales desde 2016

huelva24.com

Denuncia del sindicato CSIF

11.27 . Los trabajadores del Ayuntamiento de Niebla, a día de hoy, aún no han percibido la nómina del mes de abril y hasta el momento no han recibido ninguna explicación de esta demora por parte del área de personal del consistorio. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF recordando que no es la primera vez que se retrasa el abono de los salarios a la plantilla ya que, sólo en 2017, se produjeron demoras hasta en cinco ocasiones y el último atraso se produjo en las remuneraciones de enero de este año.