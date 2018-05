El CD Sordos Huelva hace un llamamiento para recaudar apoyos económicos con los que poder viajar a Italia a disputar el Europeo

huelva24.com

9.56 h. "El Club Deportivo Sordos de Huelva no es el R. Madrid, ni el Atlético de Madrid, pero el próximo 27 de mayo competirá en Milán, por el Campeonato de Europa de Fútbol para personas Sordas. Lamentablemente no contamos con el apoyo económico suficiente y tenemos que recurrir a esta campaña de recogida de apoyos. Si quieres colaborar con nuestra ilusiones y anhelos, puedes hacer tu donación en la Cuenta que tiene el CLUB en CaixaBank (ES60 2100 8475 9121 0114 9911). No os defraudaremos", han señalado en las redes sociales.