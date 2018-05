El runrún: Reencuentro de exalcaldes

Martes, 15 mayo 2018 | Leída 66 veces

CONFIDENCIAL

Y cuando hablamos de finales nos referimos a los de sus respectivas etapas como alcalde, que no vitales, pues ambos parecen tener carrete para rato, aunque dediquen su tiempo a menesteres bien diferentes. La imagen la ha captado nuestro compañero de Onda Cero, Rafa López, quien ha sido además el que ha señalado en su perfil de Twitter - @rafalopezrivas- el destino dispar de ambos exalcaldes: hablamos del propio Zoido, ex primer edil ‘popular’ de Sevilla, y de Pedro Rodríguez, el que fuera su homólogo en Huelva, que no han dudado en brindarse un cálido abrazo y, suponemos –si es que los protocolos y tiempos propios de estos actos les han dejado hueco- recordar viejos tiempos y actualizarse: a saber, uno es ahora ministro, y el otro disfruta de su jubilación. ¿Que cuál de los dos ha escapado mejor? Pues habrá que preguntárselo a ellos, y lo mismo hasta nos sorprende su respuesta…

Llegan las ’turborrotondas’. ¿Hace unos años, muchos lo recordarán, circulaba por la capital los comentarios que con cierta sorna se referían a la supuesta ‘afición’ del exalcalde onubense, Pedro Rodríguez, por las rotondas. Cierto es que su dilatadísimo mandato coincidió con una fiebre urbanizadora que afecto a todo el país y que en Huelva configuró nuevas zonas de expansión como fueron, por ejemplo, Pescadería o la prolongación de la avenida de Andalucía. En estos nuevos espacios urbanos vimos ‘florecer’ un recurso vial que también se puso de moda en el resto de España, la glorietas o rotondas, diseñadas para facilitar los cruces de caminos en ausencia de semáforos y reducir el peligro de accidentes. Podríamos decir que a grandes rasgos han cumplido su objetivo, pero como no hay invención humana que no sea puesta a prueba por nuestra torpeza y nuestra imprudencia –especialmente cuando tenemos un volante entre manos–, las autoridades han ido un poco más allá para crear... las turborrotondas, que si no han llegado a nuestra provincia no descarten que pronto se crucen con una de ellas. Están ideadas como solución para aquellas que soporten mucho tráfico y lo que las caracteriza es la delimitación de carriles de entrada y salida, evitando así que los conductores empleen los carriles con la libertad que vemos en cualquier glorieta tradicional. Las turborrotondas obligan al conductor escoger el carril desde el inicio, consiguiendo que la velocidad de paso por ella sea mayor y que no se produzcan cambios de carril en el interior de la rotonda, logrando además reducir la posibilidad de accidentes. Eso sí, quien yerre a la hora de elegir el carril adecuado –algo improbable– deberá abandonar la rotonda y buscar un cambio de sentido para volver a intentarlo con de nuevo. Y no es un invento nuevo, ya que, importadas de los Países Bajos, la primera se instaló en Asturias hace una década y debido a los buenos resultados que da no han hecho sino extenderse por el norte de España, principalmente. A su favor juega también que la inversión económica es mínima, ya que se reduce a repintar la marcas viales e instalar nueva cartelería con la indicación de los recorridos a seguir por los conductores para dirigirse a cada una de las salidas. ¿Las veremos alguna vez por aquí?

Luto en La Palma CF. Para la pervivencia y el día a día de los clubes modestos siempre hacen falta personas sacrificadas, con sentimiento y que no pidan nada a cambio. Y ese era el caso de Manuel Robledo, que no cesó de colaborar durante toda su vida con La Palma Club de Fútbol y que falleció en la noche de este lunes. "Desde aquí queremos mandarle todo el apoyo a la familia. Directiva, equipos y aficionados te tendremos siempre muy presente por todo lo aportado en tantos años a este club. Descansa en paz", indicaba a través de las redes sociales la entidad condal. Manuel era un habitual colaborador de La Palma, por ejemplo como portero en el campo de fútbol, mientras que su mujer, Angelitas, también ayudó durante bastante tiempo al club vendiendo papeletas. Y desempeñó algunas funciones más en La Palma, el equipo de sus amores, siendo también vocal dentro de la junta directiva del club.