Los Chanclas, Tomasito, La Tarambana y 'Avanti con Silvio' actuarán en 'Senderos de Música' de Higuera de la Sierra

Martes, 15 mayo 2018

Celebra su segunda edición los días 29 y 30 de junio

Para Garrido, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche posee unas características medio ambientales excepcionales "que la Diputación quiere seguir apoyando para su máxima difusión y entendemos que un encuentro de Músicas del Mundo es una gran propuesta para conseguirlo, como ya se puso de manifiesto en la primera edición". Los conciertos se reparten en dos escenarios, uno para el viernes 29 de junio de carácter gratuito en el casco urbano del pueblo -en la Plaza de San Antonio- y otro, acotado, en El Charcón, con entradas a precios populares, que albergará el cierre del Festival el sábado 30 con los grupos más conocidos.



El director de la productora del Festival, 'Música es Amor', Francisco Cuberos, ha señalado que si la primera edición de 'Senderos de Música' giraba en torno a la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, este año se caracteriza por un cartel de grupos de Andalucía en torno a la World Music.



Según ha detallado, en la primera jornada actuarán 'Avanti con Silvio' -"el mejor tributo que se ha rendido al rockero sevillano Silvio Fernández Melgarejo, con Casimiro Relinque a la cabeza-, y el grupo de folk Contradanza y el grupo de Aracena Yellow. El sábado subirán al escenario de El Charcón No me pises que llevo chanclas, que presentarán por primera vez en la provincia de Huelva su nuevo disco, al igual que Tomasito. Junto a ellos, Escorzo y un músico con una gran trayectoria como Dani Quiñones -ex batería de Los Delicuentes-, al que se podrá en su proyecto como cantante, La tarambana.



Cuberos ha agradecido el apoyo de la Diputación al festival "porque no es fácil trabajar estos formatos de dos días en pueblos pequeños como los de la Sierra de Huelva".



Igualmente agradecido se ha mostrado el alcalde de Higuera de la Sierra, Ignacio Garzón, "por que la programación cultural de la Diputación se reparta por el territorio, algo muy importante para un pueblo como Higuera, de 1.300 habitantes". Garzón ha señalado que el festival, "con un formato atractivo para todos los públicos", es una muestra de la apuesta del ayuntamiento por la cultura -junto a otras propuestas como el festival de Jazz en septiembre- y el deporte, con la salida de la Huelva Extrema desde el municipio, que además está encantado de acoger el rodaje de la nueva película de los directores de 'Handia'.



En la rueda de prensa han participado los cantantes Dani Quiñones, de La Tarambana, y Casimiro Relinque, de 'Avanti con Silvio', que se han mostrado "contentos e ilusionados" de actuar en este Festival.



Las entradas para 'Senderos de Músicas' se ponen a la venta desde hoy, con una oferta especial de lanzamiento de 10 euros más un euro de gastos de operadora para las 200 primeras entradas; entradas de venta anticipada a 12 euros y 15 euros en taquilla. Las entradas pueden adquirirse en www.wegow.com y www.1entrada.es, y como puntos de venta físicos Supermercados Covirán y Día, en Higuera de la Sierra; y Bar Noria Tapas y Tienda Lucky, en Aracena.



El Festival tendrá una difusión con especial hincapié en la Sierra y en Huelva, además de las provincias limítrofes, como Sevilla, Extremadura y Portugal. Asimismo contará con una página de Facebook a la que se sumarán una página web, cuenta en twiter e instagram, desde donde dar a conocer la zona de celebración y sus peculiares características culturales, ambientales, gastronómicas, etc, al tiempo que difundir el contenido del mismo.