Mingo Balaguer trae sus ritmos blueseros a ‘Los Jueves en la Cuarta’ 

De la Fundación Cajasol

Tras su larga experiencia en bandas de blues como la “Caledonia Blues Band”, “The Blues Machine” y “The Blues Blasters”, bandas que han dado como fruto la publicación de 7 CD’s en el mercado, Mingo Balaguer toma la decisión de liderar un cuarteto a principios del verano del año 2002 con sus compañeros Quique Bonal, (guitarra) Fernando Torres, (bajo) y Juan de la Oliva (batería).



Su propuesta pretende abarcar un gran abanico de estilos dentro del campo del blues, decantándose por formar un repertorio que contiene influencias que van desde el más puro estilo del blues eléctrico de Chicago, al West Coast Californiano, pasando por el Jump–Blues y el estilo Tejano. Juntos han recorrido prácticamente todos los festivales de Blues y Jazz de la geografía española.



En marzo de 2008 editaron su primer trabajo en formato CD y en vinilo, llamado “Goin’ West”. En noviembre de 2010 las compañías “Cambayá/Karonte” editan el segundo trabajo de esta banda, “Fun To Visit”, un CD grabado totalmente en directo en el club de blues Cambayá, y que cuenta con una producción de lujo a cargo del legendario Mike Vernon, productor británico que durante los años 60 produjo a la mayoría de los grupos de blues británico y a un gran número de artistas norteamericanos de este género. Entre sus producciones se encuentran trabajos con The Bluesbreakers, David Bowie, Duster Bennett, Savoy Brown, Chicken Shack, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Peter Green, John Mayall, Ten Years After, Freddie King, Lazy Lester, George Hca. Smith y muchos más.



En marzo de 2013, “Música Fundamental” edita su tercer trabajo discográfico, titulado “Wild Wild Woman”. En este trabajo, Mingo & The Blues Intruders se hacen acompañar, en dos cortes, de dos impresionantes voces femeninas, las de Pamela Soule y Vicky Luna. Colaboran asimismo los grandes Lluis Coloma y Jesús Lavilla, ambos al órgano Hammond y al piano.



Mingo & The Blues Intruders no solo han actuado prácticamente en todo el territorio español, sino que han tenido la oportunidad de hacerlo fuera de nuestras fronteras, en lugares como Guadalajara (México) en el 2005, como representación española en el “European Blues Challenge” en marzo de 2012, en Berlín, el 21 de julio de 2012 en el festival Blues & Jazz Rally en Luxemburgo, y en Sofía (Bulgaria) en noviembre de 2012.



La tercera temporada de ‘Los Jueves en la Cuarta’ trae al escenario de la Fundación Cajasol hasta el 31 de mayo 12 citas musicales que incluirán 10 conciertos, además de una Jam Session y una mesa redonda de la música en Huelva.

Tras el concierto de Mingo Balaguer and Blues Intruders el día 17, los conciertos concluirán con el que ofrecerá el cantautor onubense Alejandro Rivera el 24 de mayo, en el que presentará su nuevo disco. Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva (19.00 horas).



Con este ciclo, la Fundación Cajasol pretende poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada.