Rubén Gálvez, cuyo futuro es una incógnita, reconoce que "ha sido una temporada dura en lo individual y lo colectivo"

14.36 h. "Ponemos fin a una temporada dura tanto en lo individual como en lo colectivo, me quedo con el grupo humano del vestuario y con el aprendizaje que me llevo de esta temporada para seguir adelante", destaca el meta de Aracena en las redes sociales. Acaba contrato con el Recre el 30 de junio, esta campaña no ha disputado ni un minuto y su futuro es una incógnita. Y su excompañero Iván Aguilar, ahora en las filas del Mérida, le respondía: "Si todas las personas fueran conscientes de lo que significa para ti el Recreativo y Huelva sabrían lo que has pasado este año, pero una persona como tú y el porterazo que eres yo sé perfectamente que no te vas rendir y triunfarás allí o donde sea, te quiero amigo".