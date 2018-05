Gorka Santamaría: "El año ha sido muy sufrido pero a la vez nos llena de aprendizaje a todos"

huelva24.com

13.37 h. "¡Se acabó la temporada! Ha sido un año muy sufrido, duro y peleado, pero que a la vez nos llena de aprendizaje a todos. Agradecer a todos los compañeros y a todo el personal que forma el Decano del fútbol español todo lo que me han podido enseñar y ayudar sin esperar nada a cambio. No quiero olvidarme tampoco de la afición de este equipo, que sin duda es la que lo sustenta y no lo deja caer, además de agradecer sin duda todo el apoyo que me ha dado en cada partido. Por todo esto y mucho más, gracias abuelo", ha indicado el delantero vasco del Recre en las redes sociales.