EQUO llama a vivir un Rocío que garantice la protección y el bienestar animal y la conservación de los espacios naturales

reclama a las Administraciones que extremen la vigilancia

Así, desde el partido verde insisten en las recomendaciones que se han venido haciendo en anteriores ediciones al objeto de evitar el sufrimiento de los animales que participan de las peregrinaciones, así como tratar que el impacto de las 121 hermandades que esta semana transitarán por espacios de alto valor ecológico sea el menor posible.



La formación realiza un llamamiento a los rocieros invitándoles a demostrar su sensibilidad tanto con los animales como con los entornos naturales privilegiados por los que discurre su camino, denunciando cualquier actitud ilícita que presencien en este sentido, y evitando así que el comportamiento mayoritariamente ejemplar del colectivo rociero quede ensombrecido por la actitud de una minoría.



En este sentido, se insta a procurar el descanso adecuado a los animales que acompañen a las hermandades; alimentarlos e hidratarlos correctamente; comprobar la utilización de monturas adecuadas y evitar el uso de aperos que provoquen heridas o rozaduras a los animales; acudir al puesto veterinario más cercano en caso de advertir algún síntoma extraño o herida de cualquier tipo; y, sobre todo, denunciar inmediatamente cualquier situación de maltrato animal que se presencie o conozca.



Más allá de estas recomendaciones, desde el partido verde han vuelto a reclamar a las Administraciones que extremen la vigilancia y los efectivos para garantizar la seguridad de las personas y también de los animales, ofreciendo estadísticas oficiales sobre los equinos y bovinos que resulten muertos o heridos durante la Romería y evitando que las empresas o propietarios responsables de estos episodios reincidan cada año.



“Desde EQUO Huelva lanzamos un mensaje en especial a la Hermandad de Huelva, que lleva casi 3.000 caballos y que realiza un recorrido largo hacia la aldea del Rocío, para que tenga en cuenta que los animales también peregrinan hacia la aldea y tienen las mismas necesidades de descanso y cuidado que cualquier romero”, ha señalado la coportavoz onubense de la formación, Isabel Brito.



“Invitamos a los romeros y romeras a colocar simbólicamente una cinta en su caballo que les recuerde que ellos también peregrinan. Bajo el lema #YotambiénPeregrino, campaña que ya el año pasado lanzamos por redes sociales junto al colectivo animalista CACMA, los invitamos a promover el cuidado de sus animales y a que este propósito esté presente durante todo el camino a la aldea”.



También durante la estancia en la aldea “los animales necesitan descanso, y hay que recordar que no son vehículos a motor sino seres vivos que no pueden estar permanentemente trasladando personas como si fueran taxis. Por lo que las medidas de cuidado, alimentación y descanso deben extremarse”.



EQUO ha querido recordar la obligación de recoger la basura generada y depositarla en los puntos habilitados para ello, evitar especialmente cualquier riesgo de incendio, y procurar la menor afección posible sobre la fauna y la flora de los caminos, que en algunos casos transcurren incluso por espacios protegidos. “Insistimos a los romeros para que en la medida de lo posible se evite el uso de productos no degradables como toallitas o botellas de plástico, y que en su caso no se abandonen en el campo. La responsabilidad compartida es el único camino para lograr una peregrinación a la aldea que no degrade nuestro magnífico entorno”, ha concluido Brito.