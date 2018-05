Jesús Vázquez: "Lo dimos todo hasta el final y estoy orgulloso de mis chicos"

huelva24.com

Domingo, 13 mayo 2018 | Leída 23 veces

fútbol > tercera división

17.08 h. "No hemos podido conseguir el objetivo. Luchamos hasta el final, dándolo todo, pero no fue suficiente. Muy orgulloso de mis chicos, me hicieron creer con sus fuerzas y su trabajo incansable. La vida nos ha elegido para combatir este tramo de la misma, cree en nuestras convicciones. Cabeza alta, y siempre adelante", ha señalado en las redes sociales Jesús Vázquez, el técnico del Atlético Onubense, tras confirmarse el descenso a Tercera.