Víctor Barroso, sensible baja del filial, indica antes del choque en Guadalcacín que "no dudo nada de que esto se saca"

Domingo, 13 mayo 2018 | Leída 18 veces

fútbol > tercera división

11.35 h. "Mucha suerte chavales, me encantaría estar con vosotros pero por circunstancias no puede ser. No dudo nada de que esto se saca. Desde aquí estaré minuto a minuto con ustedes, ¡Vamos chavales!", ha apuntado el centrocampista Víctor Barroso en las redes sociales, y es que por motivos personales no podrá estar en el último partido liguero del Atlético Onubense a las 12.30 horas ante el Guadalcacín, en el que se jugará la permanencia en Tercera División.