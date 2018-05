Casado, Natalio y Traoré, al margen de Víctor Barroso y Misffut, no viajan a Jumilla

R. Ubric

Sábado, 12 mayo 2018 | Leída 45 veces

fútbol > recreativo

El Recre ya no se juega nada en la última jornada del campeonato liguero este domingo a las 18.00 horas en tierras murcianas ante un Jumilla que sí que seguramente que tenga que puntuar para lograr la permanencia, aunque también estará a expensas de ir viendo lo que ocurre en otros campos en una jornada con horario unificado. El técnico albiazul, César Negredo, hará una alineación con una mezcla de titulares y suplentes, aunque tampoco revolucionará en exceso su once inicial, y además le gustaría finalizar la temporada dejando un buen sabor de boca.

No viajarán a Jumilla Víctor Barroso y Misffut, que afrontarán el domingo una auténtica final por la permanencia con el Atlético Onubense, ni tampoco los lesionados Natalio y Traoré, además de Casado, en teoría por decisión técnica, ya que por ahora el club no ha comunicado públicamente que tenga ninguna dolencia física. En cuanto a la alineación, podría estar formada por Rubén Gálvez (Negredo indicó que iba a hablar con él para ver si quería jugar tras no haber debutado en liga); Mario Marín, Sergio González, Julio Rodríguez, Nacho Monsalve Jonathan Vila, Rafa de Vicente; Iván Agudo, Núñez, Alejandro Zambrano; y Gorka Santamaría. En el banquillo se quedarían Marc Martínez, Diego Jiménez (que no está al cien por cien por sus molestias físicas), Iván Malón, Toni Robaina, David Segura, Lazo y Boris Garrós.