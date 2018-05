El runrún: El concejal atento

Viernes, 11 mayo 2018 | Leída 64 veces

Lo hemos podido comprobar recientemente con Rafael Gavilán, edil de Mesa de la Ría, que ante la denuncia de un lector de este periódico, expresada a modo de comentario en una noticia sobre su trabajo, se ha puesto manos a la obra para atenderla y poner remedio en la medida de sus posibilidades. Así, después de que nuestro lector (Manuel) le pidiese una solución ante un obstáculo fijo en la calle Plus Ultra de la capital –en concreto, la losa de hormigón sobre la que antes se levantaba un kiosco-, Gavilán ha solicitado al concejal delegado de Infraestructuras su retirada “por ser susceptible de causar accidentes” e impedir la accesibilidad. Ya sólo falta que el servicio en cuestión haga caso de esta petición y desde huelva24.com nos sentiremos satisfechos de haber puesto nuestro granito de arena en la resolución de este problema. ¿A que a partir de hora se nos llena la sección ‘Comentarios’ del periódico de peticiones a las concejales? Si son para el bien común, bienvenidas sean, por supuesto.

¿Qué fue de la candidatura de Carolina? Este viernes se han hecho públicas desde Oviedo las 21 candidaturas que optan al Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Si quieren se las detallamos, pero no hay presencia onubense. Y como saben no porque no haya deportistas de Huelva, que no lo merezcan, muy al contrario. Entre ellos destaca por supuesto Carolina Marín, una leyenda viva del bádminton, que ha reunido méritos de sobra. El pasado mes logró su cuarto título consecutivo europeo, que sumó a sus dos mundiales y el oro olímpico. Pero parece que su candidatura quedó en el olvido. El pasado 4 de marzo e 2016 el Ayuntamiento de Huelva anunciaba que el propio consistorio, con Gabriel Cruz a la cabeza y la Federación Onubense de Empresarios (FOE), representada por José Luis García-Palacios, impulsaban la candidatura de la onubense al prestigioso galardón. Entonces se ofreció una hoja de ruta y una gran convicción en alcanzar el objetivo, pero parece que ese proyecto tenía poco recorrido y acabó antes de tiempo. En estos dos años nada se ha vuelto a saber de las gestiones que esta unión público-privada había emprendido. Todo quedó en el olvido. Una pena. Porque si en 2016 Carolina Marín era merecedora, en 2018 lo es más aún, aunque este año tampoco será y tocará esperar. Igual el 2019, con todo lo que trae consigo sirva de aliciente para retomar la idea, que exige mucho trabajo. A quien corresponda: Toca espabilar.

Antitoallitas desde el cole. En alguna ocasión nos hemos hecho eco en esta sección del tremendo problema que supone el mal uso de las toallitas húmedas para WC. Su popularidad (se venden alrededor de 50 millones de paquetes anuales en España) y el hecho de que los fabricantes indiquen en la etiqueta del producto que se pueden desechar a través de inodoro están ocasionando auténticos destrozos en la red de saneamiento de cualquier ciudad del país. El engaño es que estas toallitas se consideran biodegradables al estar compuestas en su mayor parte por celulosa, pero en este caso particular se trataría de un proceso a largo plazo, cuando las depuradoras trabajan en un corto espacio de tiempo. Es decir, que cuando llegan a la depuradora están prácticamente intactas, acaban colapsando el sistema y multiplicando los costes de depuración con averías millonarias. Huelva no es una excepción y en ocasiones se han compartido imágenes de los impresionantes tapones que se retiran de las estaciones de bombeo formados principalmente por toallitas, pero también por bastoncillos o algodones, entre otros objetos que se suelen arrojar de forma inconsciente al inodoro. Precisamente para que las nuevas generaciones crezcan educadas en el buen uso de un servicio público como es el de saneamiento, Aguas de Huelva está impartiendo charlas en colegios onubenses para enseñar a los más pequeños a usar correctamente el WC y que, de paso, estos mismos escolares den un par de lecciones a sus padres al respecto.