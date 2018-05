Bob Marley sí estuvo en la Fundación Cajasol

Mario Asensio

Viernes, 11 mayo 2018 | Leída 43 veces

Tributo 'One Love'

‘One Love’ no es un tributo al uso con un puñado de versiones canciones conocidas, no es una imitación, sino una interpretación soberbia, un espectáculo auténtico donde la música brilla y se proyecta para contagiar una filosofía. Este elenco de artistas reunidos consigue invocar el espíritu de Bob Marley haciendo presente su mensaje a través de su legado. Y Poseídos por él, se respiraba ritmo, reinaba la paz, había ganas de sonreír y disfrutar de himnos que desprenden armonía y ganas de vivir.

Juan Miguel Silva (voz y guitarra) se encargaba de poner un plus de veracidad al show, con sus rastas y apariencia, sus gestos y movimientos, su forma de hablar y cantar cada frase, todo muy cerca de cómo lo haría el recordado Marley. Y como complementos con luz propia Rosa Cabrera (coros), Santi Vasallo (guitarra), Daniel Enrique (guitarra), Pablo Vázquez (teclados), Manuel Castilla (bajo) y Miguel Calero (batería), que rayaron a un gran nivel, con momentos estelares para cada uno.

Así el repertorio lo hicieron propio, lo sintieron a través de las cuerdas vocales y la de los instrumentos, corrieron endiablados los dedos inquietos por las teclas, se encadenaron sincrónicos los golpes de baqueta. Todos ddisfrutaron e hicieron que el público disfrutara muchísimo con himnos como 'Redemption Song' , ‘Could yoy be loved’, ‘Iron, Lion, Zion’, ‘No woman no cry’, ‘Exodus’ ‘One Love’, ‘Is this Love’, ‘Get up Stand up’… canciones con aura de inmortalidad.