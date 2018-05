Negredo sobre su posible continuidad: "Me fío de de la opinión del club y de la gente que sabe de esto, que no hay tanta como parece"

huelva24.com

14.12 h. El madrileño comenta que le gustaría seguir siendo el primer técnico del Recre la próxima temporada, y que si le ofrecen ser el segundo "lo valoraría pero no a cualquier precio". Asegura que "tampoco me voy a matar si no puedo seguir siendo entrenador" y dice que el de Jumilla es su último partido "me quedaré con lo positivo porque meternos en polémicas no nos llevaría a ningún sitio".

César Negredo, el técnico del Recre, ha hablado esta mañana de su futuro ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino, asegurando que está contento con su trabajo en estos meses al frente del primer equipo y dejando claro que seguir en el cargo ya no es una decisión que dependa de él. "Seguiremos entrenando la próxima semana al menos dos o tres entrenamientos hasta que el club nos diga y seguramente desconectaré de esto un par de semanas y tanto yo como los jugadores estaremos a la espera de noticias. En cualquier club normal serían pocas, pero aquí con la dinámica que hay serán bastantes. Estoy tranquilo porque he conseguido el trabajo que se me asignó, que fue salvar al equipo, y estoy contento y ya que la gente valore. Está claro que me hubiera gustado sumar más puntos, pero tampoco ha habido partidos en los que hayamos estado mal. En unas semanas empezaré a echar de menos venir cada mañana a entrenar. Estoy agradecido a la oportunidad que se me dio, pero no depende de mí. Si fuera por mí me gustaría ser el primer entrenador, y si me ofrecen otras cosas lo valoraría pero no a cualquier precio. Por ejemplo, si viene otro entrenador y me ofrece algo que no me gusta dentro de su filosofía de trabajo pues me quedo en mi casa y no hay ningún problema, pero si soy el segundo técnico de un entrenador del que me gusta su idea pues lo pensaría", destacaba.

En cuanto a la opinión que él piensa que puede tener de él la masa social del Decano, el madrileño matizaba que "tengo la suerte o la desgracia de que no tengo redes sociales. Si las tuviera mi opinión sería negativa aunque es gente que no da la cara y se esconde detrás de un perfil, pero como no las tengo creo que soy un entrenador más. Puedo caer mal o que la gente piense que no soy un entrenador apropiado para el puesto porque soy partícipe de lo que ha pasado esta temporada, que todos sabemos que no ha estado bien. Al final me fío de la opinión de la gente del club y de la gente que sabe esto, que no hay tanta como parece, y eso lo digo sinceramente. A mí nadie me ha dicho por la calle que no valía para esto, aunque a lo mejor luego por detrás digan otra cosa. Yo he estado muy tranquilo y muy contento. Hemos sufrido porque estábamos en una situación complicada, y si es mi último partido como entrenador del Recre me quedaré con lo bueno y lo positivo y creo que meternos en polémicas no nos llevaría a ningún sitio. Tampoco me voy a matar si no puedo seguir siendo entrenador".

En cuanto a cuál sería su filosofía futbolística si le dejan iniciar la pretemporada como primer entrenador, Negredo decía que "mi idea más clara es la que vistéis el primer día, un 4-2-3-1 con gente que se asocie, pero esto es Segunda B y si no eres agresivo conmigo no vas a jugar. Quiero una mezcla de talento y trabajo, lo que han hecho jugadores como Lazo esta temporada, que tiene calidad, pero al final se puso el mono de trabajo y no le regalaba nada a nadie".

Y en cuanto a una valoración de lo que ha podido fallar esta campaña para que el Recre no haya podido luchar por el ascenso, el madrileño comentaba que "no empezamos la pretemporada igual que otros equipos y los jugadores fueron viniendo a cuentagotas y después se fueron otros también. Eso perjudicó y es complicado empezar tarde en una categoría como ésta que está tan igualada. El club había tenido problemas económicos anteriormente y los jugadores se lo pensaron para venir, porque si no matarían por venir aquí. Eso de que ante el Recre no se puede decir que no no es cierto porque si el Jumilla no tiene problemas económicos y me ofrece lo mismo que el Recre me voy al Jumilla. También se ha notado tantos cambios de entrenador. Yo no me quito mi responsabilidad. No fuimos regulares ni en el juego ni en los resultados y no entramos bien a la temporada. Al principio nos olvidamos de competir y de ser agresivos, y después pasó al revés y nos faltaron cosas. Así que la mezcla de las dos cosas, del talento y dle trabajo, es lo mejor para cualquier categoría, y no hemos tenido ese equilibrio. Individualmente teníamos a muchos jugadores con calidad, pero por ejemplo nuestros delanteros son de remate pero los centrocampistas no eran de darles centros, así que está claro que ahí no se ha acertado".