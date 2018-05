Negredo hablará con Rubén Gálvez para ver "si se toma como algo positivo jugar en Jumilla o le parece un embolado"

huelva24.com

Viernes, 11 mayo 2018

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino y comenzaba aludiendo a la cita del domingo en Jumilla con la que el Decano cerrará la temporada liguera. "Ha sido una semana de trabajo parecida a otras, pero es cierto que saber que el partido es intrascendente y saber que no nos jugamos nada salvo el orgullo deportivo y el competir por un escudo pues te relaja y te quita la ansiedad de otras semanas. Es complicado mantener el mismo nivel de intensidad porque el propio jugador sabe que prácticamente ya está finiquitada la temporada, pero hay que seguir arrimando el hombro para competir el domingo en las mejores condiciones. Al final los ejercicios y el trabajo son los mismos, pero la intensidad baja un poco aunque eso no se puede permitir por el club", indicaba.

Sobre el hecho de que los rivales directos del Jumilla por la permanencia pueden 'enfadarse' si ven que el Recre afronta la cita con los teóricos suplentes, indicaba que "yo le tengo respeto máximo al rival y voy a poner un equipo que pienso que puede competir bien y dar un buen rendimiento. En este tipo de partidos igual la gente que se quiere reivindicar y lleva mucho tiempo sin jugar es más peligroso que la gente que lleva todo el año jugando y que ya físicamente está muy justa".

En cuanto a la lista de convocados, que facilitará mañana, y la alineación, el madrileño resaltaba que "hay gente que ha llegado muy justa físicamente y ha estado jugando los últimos partidos con molestias, así que puede ser un día propicio para ver a gente que no ha tenido muchas oportunidades. Pero tampoco va a ser una revolución de locos. Hay gente que se lo merece más que otros e intentaré decidir en función de lo que han trabajado durante el año y durante la semana. Hay gente que no ha jugado por circunstancias y porque en su puesto había un compañero que estaba mejor. En el fútbol no me gusta regalar nada ni que me regalen. El domingo podéis ver quién se ha merecido jugar, pero tampoco es ningún examen ni ninguna reprimenda. Vamos a viajar prácticamente todos porque estamos muy justos e incluso Diego Jiménez puede que llegue. Los chicos del filial no irán porque se la juegan. Traoré y Natalio no llegan y Diego es duda, así que somos 18 ó 19 para viajar".

Todo apunta a que Rubén Gálvez disputará sus primeros minutos de la temporada, aunque César Negredo matizaba que "no puedo confirmar si va a jugar Rubén Gálvez. Sí que es el caso más raro porque al final el chico no ha podido participar en ningún partido y es complicado estar todo el año a remolque. Su forma de entrenar ha sido ejemplar y quiero hablar con él porque creo que es bueno hacerlo. A lo mejor para todo el mundo es bueno que juegue y si hablo con él a lo mejor no es así. Se lo puede tomar como algo positivo o un embolado en el último partido en el que no nos jugamos nada. Es un caso raro y tengo que hablar con él".

El preparador del Decano analizaba al adversario indicando que espera "un Jumilla como el de los últimos partidos. Van a intentar no dejar escapar su opción de salvarse después de haber estado todo el año ahí abajo. Ahora han salido tras ganar varios encuentros y me espero un Jumilla aguerrido y que da pocas concesiones atrás e intenta equivocarse poco. Además arriba tienen velocidad y calidad con Titi o Rico. Caye Quintana está sancionado y proponen poco y tratarán de jugar con nuestra relajación. Trataremos de ser competitivos y los que no han jugado me imagino que saldrán con muchas ganas y trataremos de lograr un resultado positivo".