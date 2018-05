Organizaciones políticas de izquierda llaman a la participación en las próximas movilizaciones feministas

Estefanía (Para Oh)

“ Y que deberíamos de estar defendiendo? Que cada año de media mueren 40 mujeres a manos de sus parejas en nuestro país y de que esas muertes más de la mitad son de inmigrantes y se cuentan como un problema social español?



40 muertes al año no es nada, más mueren al año en accidentes de tráfico o suicidios y nadie hace nada, ni pide dinero para prevenir que la gente se quite la vida etc.



El feminismo se ha convertido en un negocio en este país e ingresa 4000 millones al año, crees que pidiendo más dinero se va a conseguir algo? No, solo son chupocteras de dinero público viviendo del cuento.



Tu no puedes evitar que una pareja mate a su mujer, al menos que tengas una bola de cristal, por mucho dinero que inviertas si alguien tienen una pisicopatía y es capaz de matar lo hará, aunque en el colegio le digan no mates. Un hombre sin psicopatía no es capaz de matar o hacer daño, eso va en la personalidad con la que nace el individuo. „