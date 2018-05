Huelva encumbra a Marina Méndez, Josefina Lezcano, la asociación Emilia Pardo Bazán y el SAVA como ejemplos de ‘Mujeres por la Igualdad’

huelva24.com

Jueves, 10 mayo 2018

Premios Marismas

Representantes de la Corporación Municipal, el Consejo Local de la Mujer y de las asociaciones y entidades que trabajan cada día por la igualdad de género en la ciudad se han dado cita en el Salón de Plenos Consistorial para participar del homenaje que rinde Huelva a dos mujeres y dos colectivos que “suponen un ejemplo de lucha y superación y un aliento e impulso para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, ha dicho el alcalde.

En este sentido, el primer edil ha señalado que “todas ellas, cada una en su área, contribuyen a defender la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades y destacan por su especial dedicación en la superación de roles y estereotipos de género”, añadiendo que sus trayectorias demuestran que “hay que trabajar por la igualdad desde cualquier posición”, agradeciéndoles “los años de sacrificio y compromiso porque son un estímulo para mantener la confianza en alcanzar la verdadera igualdad”.

En la categoría de ‘Deportes’, el Premio Marismas 2018 se ha entregado a Marina Méndez Feria, nadadora con Síndrome de Down, reconocida por la Junta de Andalucía como deportista de Alto Rendimiento. Su trayectoria deportiva está marcada por una espectacular progresión, donde destaca su título de Subcampeona de Europa en 400 y 800 metros libres logrado el pasado mes de noviembre y la nominación, hace tan solo unas semanas, como Mejor Nadadora en el Campeonato de Andalucía, celebrado en Sevilla, al haber obtenido cinco oros, proclamándose Campeona de Andalucía en categoría S15 (S. Down). Con la mirada puesta en el Campeonato de España el próximo mes de julio y el Mundial de julio, además de sus logros y éxitos deportivos, se ha valorado el esfuerzo personal de una mujer que ha demostrado que no existen barreras, convirtiéndose en un ejemplo de verdadera igualdad.

En la categoría de Referentes Sociales, el Premio Marismas este año se ha entregado a Josefina Lezcano, presidenta entre 1991 y 2015 de la Federación Provincial de personas con discapacidad física y orgánica COCEMFE Huelva. Dentro de este movimiento asociativo ha desarrollado toda su actividad laboral, siendo fundadora de otras muchas asociaciones centradas en la lucha por la integración de las mujeres con discapacidad, con especial atención al empleo y la accesibilidad universal. En los últimos 25 años, Josefina Lezcano ha sido pionera en la participación de proyectos europeos y en la creación de viviendas tuteladas para personas con discapacidad.

Por otro lado, se ha entregado a la Asociación Emilia Pardo Bazán, el Premio Marismas en la categoría de Participación, por su labor de difusión y promoción de los valores de igualdad en los centros educativos de la provincia de Huelva. Desde su fundación en 2009, esta asociación ha trabajado para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social de la ciudad; y la erradicación de la violencia de género destacando por su labor en el asesoramiento a las mujeres en el ámbito jurídico, social y laboral.

Por último, el Premio Marismas al Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía (SAVA) en la categoría de Conocimiento se ha concedido para reconocer su trabajo en pro de la prevención y protección de las víctimas de delitos, preferentemente de las víctimas de la violencia contra la mujer, amparándolas en sus programas de atención y ayuda, posibilitándoles así la estabilidad emocional, la integración social, la reconstrucción de la autoestima y el nivel de seguridad necesario para permitirles desarrollar una vida libre de miedos y secuelas emocionales y anímicas, todo ello realizado con gran profesionalidad y un alto grado de compromiso y sensibilidad.

Para la designación de los Premios Marismas ‘Mujeres por la Igualdad’, desde el Consejo Local de la Mujer, se nombra una Comisión de Valoración encargada de analizar las candidaturas presentadas previamente en el Registro General del Ayuntamiento y remitidas por cualquier persona, entidad y colectivo de la ciudad. Concretamente, este año se han presentado 11 candidaturas, “todas merecedoras del premio, propuestas de gran potencia y relevancia” ha reconocido el alcalde de Huelva, animando “a las personas y colectivos a seguir intentándolo en próximas ediciones”.