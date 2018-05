El runrún: Juicio ‘interruptus’

Jueves, 10 mayo 2018 | Leída 40 veces

confidencial

No creemos sinceramente que a estas alturas haga falta explicar con detalle las razones que llevan a los profesionales de la administración de Justicia a reclamar mejoras laborales, así como más recursos humanos y materiales.

En este contexto, los jueces y fiscales de todo el territorio nacional se encuentran inmersos en una campaña de movilizaciones que se materializa en paros parciales de una hora todos los jueves de cada mes, una medida de presión que podría derivar en huelga indefinida si el Ministerio de Justicia no atiende sus peticiones antes del 22 de mayo. Y sin ir más lejos, en los juzgados de la Alameda Sundheim se pudo comprobar esta misma mañana que cuando un juez decide parar, para. Y lo hace le pese a quien le pese. Que se lo digan si no a los abogados, los testigos y las partes a las que su señoría dejó con dos palmos de narices cuando momentos antes de las 12 horas –el momento fijado para el paro– y cuando hacía uso de la palabra uno de los letrados, le interrumpió para comunicar a los presentes que el juicio quedaba suspendido durante una hora. Acto seguido se quitó la toga y abandonó la sala ante los gestos de incredulidad e indignación de quienes participaban en la vista, empezando por el abogado al que dejó literalmente con la palabra en la boca, según pudimos saber. Ni que decir tiene que la decisión de la jueza de interrumpir de un modo tan abrupto el juicio no hizo ni pizca de gracia, ya que obligaba a todos a ‘solidarizarse’ involuntaria y forzosamente con su señoría, al estar prevista la reanudación de la sesión al cabo de una hora.

La extorsión de la fresa. Los productores onubenses encuadrados en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) continúan con la campaña en defensa de sus intereses frente a las todopoderosas cadenas de distribución. Vaya por delante que hace un par de semanas trajimos a esta misma sección el último ‘cabreo’ de la organización, relacionado con la política de grandes superficies como Carrefour, que en sus promociones incluyen frutos rojos como reclamo, ‘regalando’ incluso el producto si gastamos determinada cantidad de dinero en su establecimiento. Estas técnicas de venta pueden ser denostadas por agrupaciones como la UPA, pero muchos consideran que estas tiendas, una vez han pagado por el producto, no tienen ninguna obligación hacia los productores y son libres incluso de regalarlas. Pero el otro extremo es, si cabe, más sangrante; cuando se vende a un precio desproporcionado en relación a lo que se pagó por él en origen. Y junto a estas líneas tenemos un ejemplo escandaloso. Se trata de una imagen captada en un supermercado alemán, donde se ofrece fresa de Lepe, concretamente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Bella, a 9,96 euros el kilo, despachadas en envases de 250 gramos. Si tenemos en cuenta, como asegura la UPA, que el agricultor recibe un euro por este mismo kilo de fresas, resulta que hasta llegar a las estanterías germanas el producto se ha encarecido ¡un 800%! Algo ”vergonzoso”, como dicen los productores, y que muestra bien a las claras las tremendas injusticias que genera este mercado globalizado en el que deben competir... y donde siempre pierden los mismos.



Norcoreano te lo dice con arándanos. Quien sea usuario habitual de Twitter muy posiblemente siga a una cuenta muy conocida por su humor ácido. Se trata de la cuenta @norcoreano, una parodia en la red del líder de Corea del Norte Kim Jong-Um, donde lo difícil es no reirse. Hasta el diario deportivo Marca le fichó para que lanzara sus humorísticos misiles para retratar la actualidad semanal. Pues bien, norcoreano es muy activo y está al tanto de las tendencias y se ha sumado a una corriente con sello onubense #Diloconarándanos, lanzada por Freshuelva para impulsar a este fruto rojo en el mercado. En su línea, norcoreano ha usado unos cuantos arándanos para tomarse la campaña al pie de la letra. Esto significa que se ha puesto a unir frutos para formar letras y con ellas expresar un mensaje, que como no podía ser de otra manera viene a exaltar su gran nación. "North Korea is fetén Korea", ahí queda eso. Al duatleta onubense Emilio Martín le ha gustado y se ha apresurado a retuitearlo. Él es otro de los que se ha sumado a la campaña.