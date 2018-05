Ruperto Gallardo presenta el partido 'Creo en Huelva' con el lema "sin pedir permiso"

huelva24.com

Jueves, 10 mayo 2018

Acto en la plaza San Pedro

“Creo en Huelva es más que un partido político al uso, es toda una declaración de intenciones. Estamos acostumbrados a convivir con partidos que son verdaderos aparatos o estructuras políticas, o bien que se convierten en meros franquiciados de marcas nacionales, sin poder de decisión, sin capacidad para aportar cosas en lo cercano. De ahí el origen de uno de nuestros lemas, “sin pedir permiso”: no nos debemos a superestructuras, no tenemos que pensar en si vamos a molestar a nuestros jefes “de ahí arriba”, porque nuestros jefes queremos que sean los onubenses”.



La presentación ha contado con la asistencia de numerosos onubenses que han querido conocer de primera mano este nuevo proyecto, presentado por Ruperto Gallardo. “Todavía no es momento de hablar de nombres ni listas” recuerda Gallardo. “Hoy el protagonismo no es de ninguna persona, es el proyecto el que nos trae aquí. Ya he señalado los que van a ser los ejes y principios de creo en Huelva, y a partir de ahí nos queda a todos un largo recorrido y mucho trabajo por delante. Creo en Huelva expresa su deseo de luchar por Huelva y sus ciudadanos, defendiendo sus intereses ante las instituciones que sea necesario, primando en todas sus decisiones el bien para el desarrollo y mejora de esta ciudad. La economía, el empleo y la política alejada de la confrontación y basada en el sentido común son los principios de este nuevo partido, y en torno a ellos girará nuestro trabajo”.

Respecto al trabajo cara a las próximas elecciones, Ruperto Gallardo señala: “sabemos que para desarrollar un programa creíble y realista hay que escuchar a los onubenses, y eso es lo que llevamos haciendo desde hace años, y lo que vamos a seguir haciendo. Un programa debe ser algo vivo, abierto y en continua elaboración, nada encorsetado. Lo que tengo claro que no vamos a hacer es caer en ofertas inalcanzables o en “cartas a los Reyes Magos” para engatusar a los ciudadanos tratando de captar su voto, porque eso lo que provoca es frustración, aumentar el desencanto de los onubenses y alejarlos cada vez más de la política, algo a lo que desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando. Contra eso es contra lo que queremos luchar. No puede ser que un representante de Huelva exija con todas sus fuerzas un AVE, pero mire para otro lado a la hora de hablar de sanidad, o que quiera que se abra un ambulatorio “mañana” pero se conforme con un tren del siglo pasado”.