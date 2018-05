El camino del Rocío de Hinojos contará con cobertura para las llamadas de emergencias

huelva24.com

La mesa presidencial también ha estado encabezada por el Director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, teniendo en cuenta que la gestión de la Raya Real compete al END, y el camino de Hinojos al Consistorio local. Para afrontar los aspectos más técnicos, ambas mesas han contado con la presencia de representantes del 112, 061, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local y personal de los servicios municipales.

El punto más importante y esperado en la reunión de esta mañana ha sido la cobertura, teniendo en cuenta que la mejora de la comunicación en los caminos era objetivo principal en el Plan Romero de 2018, concretamente en el camino de Hinojos, puesto que cuenta con algunos kilómetros de sombra debido a la inmensidad de sus pinares y ello hace que dificulte la operatividad de las antenas y sus repetidores.



José Blas García, como responsable del 112, ha podido anunciar que este año el camino de Hinojos contará con cobertura para poder realizar llamadas de emergencias al 112, tras un acuerdo que se ha llegado con Vodafone, de tal manera que los clientes de dicha compañía telefónica también se podrán comunicar con los contactos que tengan contratado el mismo servicio.



El Jefe de la Policía Local, Isaías Fernández, ha insistido en dos temas importantes, la limpieza de los montes y el cumplimiento de los horarios en el camino de vuelta. “Si este año no se cumple con la limpieza nos veremos obligados a levantar acta de sanción, ya que no nos podemos olvidar que transitamos por el interior del Espacio Natural de Doñana y tenemos que ser muy cautos con los residuos y con las señalaciones de pernoctas y sesteo, no podemos encontrar indicaciones de las hermandades de un año para otro”, enfatiza el Jefe de la Policía. Por otro lado, ha recalcado que “los horarios de vuelta nos los facilitáis vosotros, por tanto rogamos que se cumplan o que nos comuniquéis los cambios, en la vuelta también tenemos que estar coordinados, aunque regresen menos peregrinos el riesgo y el peligro es el mismo”.



Rafael Álvarez, como técnico del Espacio Natural de Doñana y representante de Infoca, ha recomendado a los directivos de las hermandades que atiendan a los mapas y a la documentación que se le adjunta, teniendo en cuenta las señalizaciones de los accesos y los caminos alternativos como vías de evacuación, además de recordar algunas de las normas de prevención de incendios forestales.



Por su parte, el teniente adjunto de la Guardia Civil de la Palma del Condado ha pedido a todos los representantes que trasladen a sus hermanos todos los aspectos que se han tratado en esta cita, puesto que este año la comandancia de la Guardia Civil será muy estricta con las medidas de seguridad y no permitirán que los peregrinos transiten por caminos no autorizados. Igualmente ha rogado a todos los presentes que en los cruces de carretera las hermandades tiene que ir agrupadas, con objeto de que el corte sea lo más ágil y rápido posible.



Tras la reunión, el equipo del Plan Romero 2018 se ha trasladado con las hermandades a los caminos para estudiar sobre el terrero las cuestiones más técnicas y resolver los conflictos más comunes que surgen en la romería.



Tanto en la reunión técnica de la Raya Real como en la que se ha celebrado esta mañana sobre el Camino de Hinojos, el 061 y 112 Emergencias ha hecho hincapié en el mismo punto que el teniente, que las hermandades trasladen las recomendaciones a sus peregrinos, ya que estos son los primeros actores que deben de reaccionan ante casos de peligro.



Igualmente se ha explicado a todos los presentes que, en la actualidad, las nuevas tecnologías también participan en la Romería de El Rocío y se debe sacar el máximo rendimiento a sus aplicaciones, especialmente a las de geocalización ya que cuando se entra en la zona protegida la parte más compleja para los operativos es la ubicación. En este mismo sentido, se ha recordado que la APP del Plan Romero que se activó el año pasado ya tiene los contenidos actualizados para la Romería de 2018 y pueden comenzar a usarla. En Play Store aún se descarga como Plan Romero 2017 pero los contenidos son actuales, no obstante desde los servicios técnicos están intentando resolver la incidencia y cambiar el año.



Miguel A. Curiel y Juan Carlos Castellano han deseado una feliz romería a todos los peregrinos y han reconocido que el espacio natural puede convivir con las tradiciones pero “se transita por una zona medioambiental muy sensible y entre todos tenemos que conservarlo”.