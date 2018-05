Rodríguez Walls se desvincula totalmente del Enrique Benítez, al que augura “un gran futuro”

Mario Asensio

15.01 h. El aún referente baloncestístico de la provincia pese a su jubilación dedicó los 45 años de su trayectoria a amigos desaparecidos y fundamentales como Antonio Quintero, Nicolás Herves y Enrique Benítez, tras agradecer a su familia, jugadores, directivos, equipos técnicos y prensa el trato recibido. Se va con la espinita de no haber podido crear sinergia con la unión de clubes y con que ciertos políticos no hayan respetado a su club, al que ve en buenas manos con Enrique Escalante como presidente. Él le deja la puerta abierta para que vuelva "de lo que quiera".

Javier Rodríguez Walls se despidió por última vez y en rueda de prensa de la familia del Huelva CDB Enrique Benítez para dejar de ser entrenador y directivo y simplemente ser un socio más. Dejó claro en rueda de prensa en el Bar de María, acompañado por su mujer y sus hijos y amigos, que “no sé si será definitivo”, en lo que se refiere a todo menos a técnico, que eso sí es inapelable, pero que se desvincula por completo de la entidad.

“Necesito más que un año sabático. Los últimos 8-9 han sido de una intensidad brutal a nivel de club, no sólo como entrenador y de todo lo que representa un entidad que ha crecido tan rápido y tanto en este tiempo”, detalló Rodríguez Walls, que inició una larga lista de agradecimientos merecidos en 45 años de historia personal ligada al deporte de la canasta, que tristemente veía finalizar junto a las obras de derribo del Polideportivo Las Américas, ironías del destino. “Tiene guasa”, dijo.

Sus primeras palabras fueron para su familia. Su mujer “me conoció así”, apasionado del baloncesto y sus hijos crecieron con la misma óptica sobre él. “Me han permitido vivir mi segunda pasión tras la familia y siempre se lo agradeceré”. También señaló a “todos y cada uno de los jugadores que pasaron por mis manos”, con lo que afirmó tener “una sensacional relación”. También se acordó de los clubes en los que estuvo como directivo, entrenador, director deportivo o gerente, especialmente al Enrique Benítez, donde pudo “expresarse” a nivel deportivo y donde siempre quiso “que el baloncesto estuviera lo más alto posible y creo que lo hemos conseguido”.

Dentro de la directiva consideró “vital” el papel de Enrique Escalante y José Antonio Expósito, que “merecen todo mi respeto”, dijo. También señaló a otro de los presentes, Álex Ledesma, su segundo, que ha estado con él 9 años como “fiel escudero” y que es “una persona fantástica, bien formado y a quien deseo lo mejor en su carrera”. En esta línea se acordó de los distintos grupos técnicos que ha tenido y resaltó a Benjamín y Matías del más reciente. “Son tíos impresionantes, gente que te ayuda y te aporta siempre soluciones”, recalcó.

También mencionó la “relación extraordinaria” que ha tenido estos años con los medios de comunicación. “Han sido fantásticos conmigo y me han tratado con especial cariño a mí y dónde he estado y creo que tengo que agradecerlo también”.

En cuanto a las “espinitas” que le quedan, comentó que lamenta “no haber sido capaz de aglutinar en un solo club a las distintas entidades que están en la capital. Sigo pensando que el futuro de Huelva a nivel de baloncesto si quiere ser importante pasa por que vayamos todos a una, abandonando personalismos. Este será el único futuro que tenga en baloncesto de Huelva en unos años”.



También reconoció la espinita de haber encontrado en el camino “algún rector que no le ha tenido al baloncesto y al Enrique Benítez el respeto que merece este club. No creo en los dineros tan solo y una palmada en la espalda y unas palabra de ánimo o una visita a tiempo son importantes. No nos hemos hecho visible y es un dolor inmenso, una espinita clavada”.

Insistió en que desea “lo mejor del mundo a su club”, que con Enrique Escalante al frente tendrá un “buenísimo presente y le auguro un gran futuro y en el apartado económico y deportivo y tendrá en mí siempre un socio que apoyará sus decisiones”. A partir de ahí quiso dejar claro que ya se representa a si mismo y que las opiniones que vierta son exclusivamente a título personal y son de sus “responsabilidad”, por lo que espera que no se tomen “represalias” contra su club.

Se despidió con la parte más emotiva, al dedicar toda sus trayectoria deportiva a sus amigos Antonio Quintero, Nicolás Herves y Enrique Benítez, de quienes en otras ocasiones ha dicho que no han tenido su fuerte de ver reconocido en vida lo hecho por el baloncesto.

Volver de lo que quiera

Enrique Escalante reconoció que es un “bombazo es que nos deje una figura como Javier. Es una gran pérdida para el baloncesto y deja un vacío imposible de llenar por todos sus perfiles y carrera por los años que ha echado”. Es por ello que indició que “sólo le podemos dar las gracias por todo o que ha hecho y los demás está por ver si seremos capaces de llevarlo adelante. Éste seguirá siendo tu club y cuando lo decidas tendrás tu reentrada cuando y como quieras porque entiendo que nunca te terminarás de ir”.

Es por ello que le abrió las puertas para volver. “Cuando acabe la desconexión y quieras volver, ésta es tu casa y no te habrás ido nunca. Puedes volver en el perfil que quieras y no se someterá a junta directiva, será lo que tu digas. Para nosotros sería imperdonable no ser capaces de volver a traer tu sapiencia y el grado compromiso que tu quieras”, le dijo en la rueda de prensa.