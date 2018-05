El PSOE pide información sobre el coste de las "deficiencias" en la conexión Huelva-Sevilla y el cambio de estación

huelva24.com

el traslado se hizo "sin planificación alguna"

12.34 h. La diputada por Huelva en el Congreso, Pepa González Bayo, ha elevado a la Cámara Baja una batería de preguntas para que el Gobierno central aclare el coste que supondrá para la empresa Adif las deficiencias en la conexión Huelva-Sevilla y para que explique "por qué razón no se llevó a cabo el cambio de estación con planificación e información a los usuarios".

Según la diputada socialista, "no son nuevas las constantes quejas de la ciudadanía" en relación a los "déficits" que tiene la ciudad y toda la provincia en relación a las "malas conexiones ferroviarias" que hace cada día "más tedioso" programar salidas o llegadas por tren a la provincia". Además, el cambio de estación se ha hecho, según ha dicho, "a la ligera, sin planificación alguna", porque "se puede entender que tenga que haber alteraciones" pero "no se entiende que no se informe debidamente" a la población "ni a los organismos oficiales para que hagan extensiva esa información a los ciudadanos".

Se trata, pues, a juicio de la socialista, de una situación "grave y lamentable" que se ha "colmado y acrecentado" tras el cambio de la nueva estación el pasado 24 de abril, fecha en la que Adif decidió cerrar la estación "sin informar debida y previamente" a los usuarios de ello, lo que "provocó un doble problema", ha especificado Pepa González Bayo. "Por un lado, los viajeros que tenían billete Sevilla a Huelva, tuvieron que tomar un trasbordo en autocar en el municipio de La Palma del Condado que los llevara a Huelva y, por otro, aquellos que tenían destino en Sevilla igualmente fueron trasladados en autobús desde La Palma del Condado hasta Sevilla, todo ello con solo una explicación a los usuarios en el andén", ha explicado.

A esto se sumó que la llegada a la estación de Santa Justa, prevista a las 11.38, "sufrió un considerable retraso" que ocasionó la pérdida del AVE a Madrid que tenían previsto enlazar o con otros trenes con destino a otros puntos de la geografía española, lo que supuso "un perjuicio extra a estos viajeros, que llegaron tarde y vieron alteradas sus agendas personales y profesionales".

Por todo ello, el PSOE quiere "conocer a qué se debió esta falta de previsión" y cuál ha sido el coste para la empresa Adif la contratación de autobuses y taxis para cubrir la falta de tren en la conexión Huelva-Sevilla, así como a cuánto asciende la pérdida económica de esos otros billetes que se quedaron sin cubrir por haber perdido los trenes que debieron enlazar esos viajeros".

"Los ciudadanos están viviendo una situación desesperante que nos conduce a pensar que son tratados como viajeros de segunda categoría, tanto a los que salen de la provincia como a los que llegan, sin respeto ninguno. En estos días se han disparado las reclamaciones presentadas en relación con esta situación y nos gustará saber cuántas han sido", ha reclamado la socialista.

Por último, la diputada ha incluido en esta batería de preguntas si Adif piensa tomar medidas y realizar una planificación para evitar que se sigan produciendo este "tipo de situaciones desagradables" y que dañan, en suma, la imagen y el prestigio de la provincia y de sus aspiraciones turísticas.