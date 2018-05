Marginado por el Ayuntamiento en el Nerva CF por no ser políticamente correcto

Jueves, 10 mayo 2018 | Leída 21 veces

Carta al director

La gota que colma el vaso ha sido una Gala del Centenario donde se pretende borrar de un plumazo los años de la presidencia de Arsenio Piñero en la década de los 90 no invitándome al acto, algo incomprensible pues allí estaban presentes los expresidentes y familiares de los ya fallecidos. Esa ha sido la última bofetada sin manos a cargo del padre, el hijo y de los palmeros que cumplen las órdenes, unos por la sumisión del puesto de trabajo y otros porque son dóciles y manejables por naturaleza.



Los últimos años del Nerva C.F. han estado marcados por un férreo control del Ayuntamiento (coincidiendo con los últimos años del padre en la alcaldía). Quieren un club al que poder manejar a su antojo, aunque quede en los puestos de cola, a ellos les da igual, no quieren al club, sólo controlarlo todo.



Hace varios años tomaron la decisión entre el padre y el hijo, que aún era jugador, de apartarme del puesto de entrenador, con premeditación y haciéndome la cama desde dentro. El motivo, que Arsenio no es políticamente correcto, no es dócil ni manejable ni es palmero de nadie. Me hicieron la cama para echarme, teniendo aún un año más de contrato, había que apartar a Arsenio como fuera aunque en mi última temporada hubiese dejado al Club en el sexto puesto de la clasificación y eso con las presiones de algunos desde dentro.



Me echaron cuando mi sueldo eran 300 cochinos euros. El tiempo ha demostrado después que el cargo de entrenador del Nerva C.F. ha salido en los últimos años a precio de oro (algo impensable para un club de primera regional), y más que le va a seguir costando al Ayuntamiento, dinero que pagamos todos los nervenses.

Mi trayectoria como entrenador está ahí, no sólo en Nerva, sino en varios clubes de la provincia y en Liga Nacional de Juveniles. Pero claro, para el padre, que sigue controlando aunque ya no sea alcalde, el hijo y los palmeros tengo un problema, que no soy dócil y manejable, y por eso Arsenio Piñero está marginado en el Nerva C.F.



¿Por qué no encuentran una directiva para el club? Porque son títeres del Ayuntamiento, manejados y controlados. Los que se prestan es por cuestiones familiares (ahora está el hijo) o porque se sienten obligados al trabajar para el Ayuntamiento.



Había que echar a Arsenio, no importa el papel que haga, ¿ qué hubiera pasado si dejo al Nerva C.F. en los puestos de cola como ha pasado esta temporada? Posiblemente me hubiesen declarado "persona non grata" en el club.



Esta es la realidad de un club que hace años perdió su independencia, que es utilizado para el lucimiento de unos pocos y para marginar a otros que hemos dedicado al Nerva varios años de nuestra vida.



Arsenio Piñero Pérez,

expresidente y extécnico del Nerva CF