El runrún: Carolina Marín cambiará su grito de guerra

Miércoles, 9 mayo 2018 | Leída 178 veces

confidencial

En una entrevista que no tiene desperdicio (que pueden escuchar aquí) y en un tono distinto al habitual, Herrera fue repasando con Marín varios de los aspectos de su carrera. Uno muy llamativo fue el hecho de que cambiará su conocido grito de guerra al ganar cada punto. "En parte son estratégicos. Pasas mucho tiempo en el circuito mundial y te tienen estudiada y tenemos que ir cambiando poco a poco. Antes era para asustar e intimidar a la rival, pero ya están acostumbradas y es algo que tenemos que cambiar para el Mundial”. También habló de la experiencia “alucinante y emocionante” de caminar sobre brasas, algo que no creía que sería capaz e hacer. Recordó sus orígenes en el bádminton tras empezar con las clases de flamenco, explicó qué tiene de particular su raqueta para conseguir “golpes más picados” y cómo anda de flexibilidad y fuerza y su t rabajo con el psicólogo. Expresó sus ganas de conocer a Herrera y de hacer el camino del Rocío andando y a caballo, algo que probablemente dejará para cuando se retire. Revivió su reciente éxito en el Europeo de Huelva, donde confesó que entraba por la puerta de atrás del Palacio que lleva su nombre para evitar aglomeraciones. Algo parecido hace en Malasia, donde a pesar de estar a cinco minutos del pabellón desde el hotel utiliza un taxi porque la marea de fans allí no le deja avanzar. Y es que allí es como Messi o Cristiano Ronaldo. También habló de cómo se lleva con sus rivales, de que tiene aparcada la carrera de fisioterapia y echa de menos el jamón y las gambas de su tierra. Además señaló que como Nadal es una jugadora más física que técnica y que eso condicionará cómo de larga será su carrera. Eso sí, dijo que como mínimo estará seis años más y en este va a por el oro en el Mundial, como en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Que sean muchos años más y tan exitosos.

Cruzcampo se olvida del Sporting. El Recreativo de Huelva renovó este martes su convenio de colaboración con la marca cervecera Cruzcampo, en lo que es la continuación de una larga relación. El club colgaba en su perfil de Twitter “@Cruzcampo continuará siendo la cerveza oficial del Real Club Recreativo de Huelva por tres temporadas” y le contestaba una aficionada que “Ojalá que @Cruzcampo se animara a patrocinar también a las chicas de @sportinghuelva Espíritu de lucha a tope!!”, mensaje que obtenía de la marca un like. Rápidamente el club sportinguista se sumaba al hilo y recordaba que “a nosotros nos encantaría poder celebrar las victorias de nuestras espartanas con @Cruzcampo pero somos el único club andaluz de Primera que no tenemos patrocinio con ellos”. Desde aquí damos un pequeño tirón de orejas a Cruzcampo, ya que no puede olvidarse de un club señero, con 13 temporadas consecutivas en la primera División Femenina, y que fue campeón de Copa de la Reina. Seguro que pronto cambia de parecer y el equipo que encabezan Manuela Romero y Antonio Toledo celebra las victorias brindando mejor.

La vieja estación, sin vías. Mucho se ha hablado en las últimas semanas del estreno de la nueva estación y de todo lo que rodea al futuro ferroviario de Huelva. Esta vez hemos preferido mirar hacia atrás para quedarnos con una imagen que puede provocar cierta nostalgia. Porque la centenaria estación de Sevilla pierde a cada día que pasa lo que la caracterizó durante más de un siglo como terminal ferroviaria. Si el pasado día 25 la abandonaron sus pasajeros, ahora vemos que también han desaparecido sus vías. Pronto será pues un edificio más de nuestro patrimonio arquitectónico, para el que ya se están proponiendo nuevos usos, aunque nos tememos que corra la misma suerte que el resto de inmuebles emblemáticos en los que el tiempo se detuvo hace décadas.