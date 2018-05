Ale Zambrano: "Termino contrato, pero nos sentaremos a hablar"

huelva24.com

Ale Zambrano pasó este miércoles por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. El centrocampista onubense, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, habló del partido contra el Jumilla. “Ellos se juegan la vida, para nosotros la idea era ir allí sin jugarnos la permanencia, estar salvados matemática y poder ir tranquilos. Ellos son los que se juegan la vida y nosotros vamos un poco más relajados“, explicó.

En cuanto a su participación con el equipo dijo que “a mí se me hecho corta la temporada. Reconozco que me gustaría que siguiera, ahora que he vuelto de la lesión y he pasado esos momentos tan difíciles. Iremos a Jumilla para terminar la temporada de la mejor manera posible“.

También habló de su futuro, reconociendo que “en mi caso termino contrato, pero nos sentaremos a hablar. No sé qué situación será, pero ahora lo importante es Jumilla y terminar la temporada de la mejor manera. Evidentemente quiero seguir, es el club de mis sueños y de mi corazón, donde he pasado 14 años, aunque tuve que marchar y no me quiero ir. Ojalá se dé la oportunidad, yo me quiero quedar. Es lógico que alguien siendo de Huelva y de aquí, no se quiera marchar“.