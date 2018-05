Carazo trabaja en fichajes haya o no venta: "El Recre es un sitio apetecible, pero es complicado“

huelva24.com

Miércoles, 9 mayo 2018

Recreativo

El director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, habló en el programa ‘La Prórroga’ de Huelva TV de la planificación de la próxima temporada. No rehuyó a reconocer que el futuro proceso de venta del club puede marcar su trabajo, destacando, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, que “nosotros somos el Recreativo de Huelva y a mí me contrató el Recreativo de Huelva. Tampoco no voy a engañar, yo vengo de la mano de Juanma y estoy ajeno a lo que pueda pasar en los despachos, que no pueda ser lo deportivo. También soy realista y si hay una compra, y un proceso de venta, yo a trabajar porque si no vas trabajando sería muy negativo. Yo trabajo para el Recreativo de Huelva y si al final Juanma está, como todo el mundo esperamos y yo creo que va a estar, pues perfecto. ¿Qué no? Pues a lo mejor viene otra persona y si viene otra persona, a lo mejor trae su equipo de trabajo y yo me tendré que ir. Esto forma parte del fútbol y hay que ser realista con la situación. Yo no me paro en eso, yo trabajo día a día, se van hablando con jugadores y nos vamos postulando en esa parrilla de salida para que seamos esas primeras opciones. Si esperamos al mes de julio habrá muchos que estarán cogidos“.

Del trabajo que lleva realizado explicó que “nosotros llevamos realizado un trabajo, por lo menos desde que yo me hice cargo, con la ayuda de la gente de la secretaria técnica. Nosotros barajamos nombres y nos sentamos con los representantes y los jugadores, y a partir de ahí ellos son los que toman la decisión. El Recre es un sitio apetecible, pero es complicado“.

En cuanto a su equipo de trabajo, a la hora de ver partidos y hacer los correspondientes análisis de jugadores, comentó que “conmigo está Toledano, Manolo y Zamora, que también nos echa una mano“.

De la continuidad o no de César Negredo como primer entrenador también comentó que “es un hombre de club. Es un tema que se valorará junto con él y se pensará en lo mejor para el club y para él. A partir de ahí a trabajar y ver lo mejor“.