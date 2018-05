Negredo: “Está claro es que si Juanma López no sigue no voy a seguir”

Miércoles, 9 mayo 2018 | Leída 93 veces

Recreativo

17.15 h. César Negredo advirtió de lo que puede ocurrir en un breve espacio de tiempo. “Esta temporada puede empezar en números negativos comparado con los demás equipos. Me refiero a ir tarde al mercado, porque no se sabe quién es el dueño, el presupuesto que vas a poder manejar, o si a los cuatro, cinco o diez jugadores que quieras renovar, lo que le puedes ofrecer y como se lo puedes ofrecer”.

En este sentido añadió que “esa distancia que parece haber entre la compra y la no compra, es un tema en el que no me quiero meter, pero si todo esto va a repercutir a que no se sepa con quién se puede contar, con cuantos se puede contar, si se quiere firmar a un entrenador, a quién y qué tipo de jugadores quiere ese entrenador, que tendrá que estar en consonancia con el director deportivo, pero quién va a ser el director deportivo.. En definitiva, todas esas cosas son cosas negativas que pueden ir sumando y puedes empezar mal y ascender, o empezar mal y sufrir”.

César Negredo abordó la realidad del club. El técnico del Decano hizo balance de la temporada, en declaraciones en la tertulia recreativista de José Luis Camacho Malo, destacando que “han pasado cosas. En el fútbol todo suma y teniéndolo todo de cara, teniendo los futbolistas que quieres, pagándoles lo que se les tiene que pagar, teniendo al mejor presidente del mundo, teniendo al mejor director deportivo del mundo, nadie ni nada te garantiza los resultados. Pues imagínate si todo eso de lo que hablamos es.. Uno es de un lado, el otro es de otro, hay una directiva aquí, hay una gente en Madrid que manda, aquí también hay una gente que manda, hay un entrenador, hay un entrenador que tiene una filosofía , luego viene otro entrenador con otra filosofía, luego hay un entrenador que ha estado con los dos y se tiene que comer un marrón. De hecho hay entrenadores que no quieren venir al Recreativo de Huelva. Son muchas cosas, el conjunto de todas ellas son las que hacen que el club y el equipo no haya funcionado“.

En cuanto a la situación que se produjo para su nombramiento como primer entrenador, este comentó que “en ese momento ya estaba Óscar. Me siento con Óscar, con Toledano y con la junta directiva, y me dicen que han tomado la decisión de cesar a Ángel, y que saben que yo soy hombre de confianza de Juanma, que tengo contrato con el club y que van a buscar entrenador. A partir de ahí, yo la primera semana estoy con el equipo, ganamos y yo creo, bajo mi punto de vista, que no es seguro, que no encuentran un perfil del entrenador que buscan, otros no quieren venir, ya sea por el tema económico o por otros. Y entonces, después de esa victoria ante el Écija, lo mismo que hablaron conmigo también lo hicieron con gente de la plantilla, y es ahí donde el equipo hizo mucho para que yo me quedara. Al final, uno que es jugador, sabe ese dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno a conocer“.

No dudó en reconocer que “muchos entrenadores que estaban en el paro no lo quisieron coger, y tampoco había muchos ‘Marcelinos’. Iban a venir entrenadores normales, Mourinho no iba a venir“.

También habló de la confección de la plantilla en verano, aseverando que “activamente no participaba, pero puedo decir que llegamos tarde a muchos sitios. Y creo y espero , con todo lo que rodea, esta temporada puede empezar en números negativos comparado con los demás equipos. Me refiero a ir tarde al mercado, porque no se sabe quién es el dueño, el presupuesto que vas a poder manejar, o si a los cuatro, cinco o diez jugadores que quieras renovar, lo que le puedes ofrecer y como se lo puedes ofrecer. A mí como profesional, lo perfecto sería llegar a un club con un secretario técnico y un director deportivo, y hacer una planificación. Queremos jugar así y firmar a este y este. Si en ese escenario no garantizas nada, imaginaros llegando a ‘este no lo quiero, pero es el que hay’. Es un decir, me refiero a que quería tres antes, pero uno se lo ha llevado el Extremadura, otro el Cartagena y el otro el Marbella. Contra esos son con los que tenemos que competir“.

De cara al futuro reiteró que “el tema de Hacienda sí que es muy relevante, con respecto a una temporada con otra. Se puede empezar con los pagos al día. Esa distancia que parece haber entre la compra y la no compra, es un tema en el que no me quiero meter, pero si todo esto va a repercutir a que no se sepa con quién se puede contar, con cuantos se puede contar, si se quiere firmar a un entrenador, a quién y qué tipo de jugadores quiere ese entrenador, que tendrá que estar en consonancia con el director deportivo, pero quién va a ser el director deportivo.. En definitiva, todas esas cosas son cosas negativas que pueden ir sumando y puedes empezar mal y ascender, o empezar mal y sufrir“.

En cuanto a su futuro y si va a continuar en el Recreativo dijo que “es algo de lo que no tengo ni idea. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio y lo que está claro es que si Juanma no sigue no voy a seguir. Y si sigue Juanma, tendremos que valorar si quiere que siga, si me interesa o no me interesa. Si sigue Juanma me interesa al 100%. También es verdad que tengo claro que esto ha sido circunstancial, ya que me queda mucho por aprender. Pero si está Juanma López y me dice que tengo que venir como segundo entrenador, vendré y si está Juanma López y me dice que tengo que ayudar en otra parcela, y a mí me interesa y soy capaz. No quiero estar por estar, quiero aportar y si no me voy a mi casa“.

De la planificación deportiva añadió que “me consta que se está trabajando. Hay dos personas en Huelva, más Óscar y más otra en Madrid viendo partidos todos los domingos. No sé si acertarán o no acertarán, pero podrán poner encima de la mesa a doscientos jugadores que sean interesantes. Llegado el momento habrá que hacer una criba y decidir quién sea quién tenga que decidir en el club“.

César advirtió de las dificultades por las que tuvo que pasar, como en el mercado invernal. “¿Sabéis las dificultades que tuvimos? Había tres jugadores aquí que el día 31 se podían haber quedado en el paro, sin ficha y les tendría que haber seguido pagando el Recreativo. Son cosas que son raras que pasen en un equipo de fútbol y aquí están pasando“, finalizó.