Juan Pérez ‘Chileno’: “Vivía un sueño que se volvió pesadilla y lo arreglé”

El atleta el Club Ultra Trail Huelva Juan Pérez, conocido como ‘El Chileno’, demostró ser el más fuerte física y psicológicamente de todos los participantes en el Campeonato de Andalucía de Ultra Trail, celebrado en Cambil (Jaén). No sólo tuvo fuerza para marcharse en solitario a por la victoria, sino también para sobreponerse a la decepción y el derrotismo al equivocarse en una bifurcación y remontar en una nueva carrera dentro de la emprendida.

En un video publicado en su página de Facebook el que se denomina como "corredor de montaña sin montaña"

relató que pasado el kilómetro 60 iba líder y mantenía unos 10 minutos de distancia con respecto al segundo, pero entonces “me quedé embobado viendo el paisaje, me despisté y en una bifurcación, no vi que las balizas iban por otro lado. Me dio por mirar el reloj, miré el truck y mi rayita se salió del mapa. La acabas de cagar, no vas a ser campeón, me dije. Se me vino todo abajo”.

Había tardado más de tres minutos en caer en su error y había enfilado más de un kilómetro de una bajada que entonces tenía que subir. “No tenía piernas ni ánimos, pero empecé a pensar que ya que había perdido había formas y formas de perder y me dije que tenía que subir la cuesta, llegar a meta y darle la enhorabuena al que ganara”.

“Cambié la derrota por querer llegar a meta y poco a poco comencé a obligarme a correr para llegar a meta y venía que el cuerpo seguía respondiéndome y tiré para adelante”, relató en un momento en el que vio a lo lejos una “mancha blanca”, Berzosa, a la postre subcampeón, que lideraba la prueba.

Entonces Chileno empezó “a correr fuerte para ir recortando sin que me viera. Él no sabía que iba primero e iba a la caza, pero no sabía tampoco que estaba siendo cazado”. Cuando llegó a él “no le vi el amague de apretar y me fui solo hasta meta”.

“Psicológicamente pensaba que con todo lo que me ha pasado voy a ganar pero la cabeza la tenía supernublada, era demasiado impactante. Ya estaba en la última pista y me desesperaba porque no veía el pueblo, que está como en un agujero. No para de mirar hacia atrás y todo era muy disparato. Al final “vivía un sueño que se volvió pesadilla y lo arreglé”.

Juan Pérez reconoció que antes de salir “me veía en el podio por lo que había entrenado y porque llegaba en forma” y “si tenía suerte quería apretar porque me encontraba fuerte iba a darlo todo por intentar ganar, Me hizo mucha ilusión que mucha gente apostara por mi y no me generó presión”.

Tras esta victoria afirma que “toca seguir” y tiene en mente el objetivo de “hacerlo bien” en la Copa de España de Ultra Trail.