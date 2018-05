El caos rutinario en el entorno del Hospital Costa de la Luz

Miércoles, 9 mayo 2018 | Leída 656 veces

Videodenuncia

Día tras día se producen discusiones e incluso llegan a las manos personal de emergencia y vecinos de la zona. Aquí os dejo algo de lo que he podido grabar que no es ni la mitad de lo que se produce día a día.

La malísima gestión a la que estamos acostumbrados los ciudadanos de la ciudad de Huelva en la que todo empezó con Pedro Rodríguez y la última piedra la colocó Gabriel Cruz. El Hospital Costa de la Luz, situado en mitad de casco urbano de la ciudad, donde el vecino de la zona no tiene la posibilidad de aparcamiento, donde el mismo sistema de urgencia de ambulancia es ineficaz por decir algo, ya que se suelen producir embudos hora tras horas no sólo en las horas de más influencia sino a cualquier hora.

Creo que se han hecho muchas cosas mal, en la realización del Hospital, ya no solo el problema del vecino, por la falta de aparcamiento, gorrillas... etc... sino que el sistema de vehículos de emergencias es ineficaz... no tienen un acceso rápido, al hospital, en cierta medida la ambulancia siempre tiene que entrar en dirección contraria, que según las leyes de emergencias están autorización, pero me imagino que el día que pensaron en construir un hospital en esa zona, no estudiaron ese impacto en la zona, digamos que la entrada y salida rápida del hospital no es eficaz.

En cuanto al problema del vecino. Se prevé que en la zona contigua al hospital, en lo que queda por construir, va la segunda ampliación. Con lo cual menos aparcamientos, desde que se construyó el hospital. El Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el tema de los aparcamientos de los vecinos de la zona. Siguen los gorrillas desde las 08:00 hasta las 22:00 de la noche. El hospital tiene garaje donde la hora sale 1.30€ la hora, lo que hace que el personal, paciente o familiar no meta el coche dentro. Es fácil saberlo, cuando es un barrio pequeño y se puede diferenciar los coches que no son habituales en la zona. El problema del aparcamiento en la zona es un problema que se incrementará con la segunda ampliación.

Todo este cúmulo de situaciones producen otras más desagradables, como son las ambulancias con pacientes que tiene que llegar al hospital y tienen que esperar varios minutos para recorrer 70 u 80 metros, ya que por mucho que el conductor de cualquier automóvil quiera progresar, le es imposible por la anchura de la calzada, lo que también provoca muchas peleas entre gorrillas, vecinos, familiares de pacientes que nopueden acceder al hospital.

E. Rodríguez