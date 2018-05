El runrún: IKEA abre en Huelva (pero poquito)

Martes, 8 mayo 2018 | Leída 73 veces

Pocas multinacionales hay de las establecidas en España que hayan calado tanto entre el ciudadano medio como IKEA. Su expansión en nuestro país coincidió con la fiebre del ladrillo y no hay hogar amueblado en las últimas dos décadas en el que no se encuentre uno de sus artículos de nombre impronunciable.

Hasta ahora, los onubenses no teníamos más remedio que desplazarnos a la capital –a la andaluza, queremos decir–, si queríamos perdernos a gusto por sus pasillos (ahora tenemos incluso la opción portuguesa de Loulé), pero nada nos libraba de enfilar la A-49 rumbo a Castilleja de Cuesta. Posteriormente la firma Sueca introdujo la venta online, una manera práctica de evitar el ritual que implica acudir a cualquiera de sus megatiendas. Eso sí, perdiendo uno de los principales atractivos de los que presume Ikea, el del ahorro, ya que recibir en nuestro domicilio un pedido de su catálogo tiene un coste de 95 euros en gastos envío. Y da igual si compras ese marco modelo Fiskbo tan mono por 7,99€ o un sofá Grönlid de 1.299€: Ikea te cobrará 95 euros por traértelo (en taxi, imaginamos). Quizá porque esta modalidad de compra no ha provocado el entusiasmo que esperaban entre su clientela, la empresa ha decidido concedernos (como a los cordobeses) un centro llamado ‘Click&Collect’, que no es ni más ni menos que un punto de recogida de aquello que has comprado a través de su página web –o en su tienda física en caso de que no quieras cargar con ello–. ¡Perfecto! Si es un centro de Ikea, adiós a los gastos de envío, ¿verdad? Pues no, y es que pese a ser un servicio habitual en otras cadenas comerciales, en la multinacional se han hecho los suecos y cobrarán 29 euros por servir su mercancía... ¡en sus propias instalaciones!, independientemente del importe de la compra. Y sin prisas, puesto que su compromiso es tardar hasta tres días en traerlo a nuestra provincia. Evidentemente, Ikea sabe que muchos clientes considerarán mejor esta opción que soltar los casi 100 euros que supone el transporte puerta a puerta, pero eso no significa que los compradores onubenses encuentren justificado que el nuevo sistema les obligue a por pasar doblemente por caja.

En La Voz Kids alucinan con una onubense. Ya contamos en su momento que en el programa de Telecinco ‘La Voz Kids’ de este año, la cuarta edición, había presencia onubense. Pero es que una cosa es estar y otra hacerse notar, y la almonteña Flori se está destacando de una manera clara. En las semifinales de este lunes dejó a todo el mundo con la boca abierta. Interpretó ‘Purple Rain’, de Prince, y lo que le dijeron los coach no tiene desperdicio. “Podría decir que es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida… pero no lo haré porque no es el momento de decírtelo a ti, es el momento de decírselo a tus padres. Esto que acaba de pasar es pura magia”, aseguraba Antonio Orozco, su coach. Que juzgue cada uno si es para tanto o no.

Noviembre busca camarera. El restaurante Noviembre, situado en la plaza Isabel La Católica -más conocida como la Plaza Niña- de la capital onubense, que lleva funcionando a un buen ritmo ya varios años y que está especializado en comida japonesa, española/vasca y en una amplia variedad de tapas, quiere ampliar su personal. Por ahora cuenta con dos camareros y su próxima contratación será la de "una camarera a media jornada cuya incorporación sería inmediata". La que esté interesada en ocupar el puesto debe acercarse al establecimiento y dejar allí su currículum vitae. Para más información, también está el número de teléfono 674 47 71 02. Suerte.