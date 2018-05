Ángel López: “Aunque tuviéramos una plantilla muy buena hubo otros elementos que distorsionaron la concentración de los jugadores"

huelva24.com

Ángel López, exentrenador del Recreativo de Huelva, intervino en Radio Marca Huelva, para analizar la recta final de la temporada del que fuera su equipo. En declaraciones recogidas por Albiazules.es afirmó que “estoy contento de que se pueda respirar tranquilo y ahora si es momento de evaluaciones, de ver un poco lo que ha sucedido a lo largo de la temporada. Es momento para mirar hacia el futuro con ilusión, Huelva y el Recre tienen todos los mimbres para hacer las cosas bien“, comentó.

El madrileño reconoció también que “no he visto los partidos del Recre, ya que para mí fue difícil la situación de salir, después de la ilusión con la que cogí el proyecto. Digamos que todo entrenador tiene que pasar un duelo y reconozco que no he visto los partidos. No podía verlos por los sentimientos encontrados que tenía, pero si con la ilusión de que salieran las cosas bien. La verdad es que César conmigo tuvo un comportamiento ejemplar, también David el preparador físico y los chicos también, muy contento por ellos porque me quedo con ese convencimiento y todo lo que pude trasladar a esa plantilla. Y al final, contento porque no tengan que sufrir hasta la última jornada“.

En cuanto al contacto que ha podido mantener con los que fueron sus compañeros de cuerpo técnico y la plantilla de jugadores, quiso dejar claro que “he estado bastante al margen, he intentado hacer mi propia evaluación. Me quedo con lo que le hice creer a la afición, sintió algo especial y se ilusionó sobremanera cuando se consiguió esa victoria, con esa racha de partidos y el equipo poniéndose a tres puntos del líder. Todo iba sobre ruedas y era el momento de dar ese paso adelante por parte de todos, pero no se dio y la cosa se fue torciendo. Después de tres derrotas consecutivas el club consideró mi cese y la verdad es que fue difícil, porque la ilusión y las ganas eran grandes. Creía que la situación podía revertirse perfectamente, pero el fútbol se mueve a otro ritmo y así que hay que aceptarlo“.

Para Ángel López “en el Recre se vive una situación de inestabilidad desde hace tiempo. De hecho hasta casi el 30 de junio del año pasado no se sabía muy bien que iba a pasar con el Recre. La llegada de Casquero fue en la segunda semana de julio, cuando los equipos normalmente a esas alturas llevan tiempo con un entrenador y una plantilla trabajando. Ya desde ahí las cosas fueron precipitadas, pero no se trata de buscar culpables. La situación es la que es, que se arrastra de años anteriores. Se armó una plantilla buena, al menos para mí, pero quizás se conformó de manera acelerada y con jugadores llegando en los últimos días del mercado. El Recre también tiene que mejorar otros aspectos, como de medios, instalaciones, tener disponibilidad de viajes, de concentraciones.. Son muchas cosas en las que el club debe ir creciendo. En el que si hay unión por parte de todos, seguro que se conseguirá y así lo deseo“.

Quiso denunciar el hecho de que “aunque tuviéramos una plantilla muy buena, si hubo otros elementos que distorsionaron esa atención o concentración de los jugadores, en lo meramente deportivo. Eso ha ido lastrando la atención y la decepción que ha podido sentir los jugadores en algunos momentos, en cuanto alguna situación del club. Eso ha afectado y ha perjudicado el rendimiento de los jugadores. El equipo después de ponerse a tres puntos del líder, cogiendo al equipo en zona de descenso, el desbloqueo por parte del Ayuntamiento que tenía que llegar en noviembre no llegó hasta meses después. Se bloquearon un poco los pagos por parte del grupo gestor. Digamos que hubo una serie de situaciones, en las que obviamente se distorsionó la atención de los jugadores. Es una situación que se dio y no hay intención por mi parte el buscar culpables. La situación vino como vino, pero negar que eso afectó al rendimiento de los jugadores es negar que somos personas. Ojalá que se unifique todo, tanto la parte del Ayuntamiento, el presidente y la dirección deportiva de Huelva, con la dirección deportiva de Madrid. Que unifiquen criterios“.

En cuanto a las declaraciones de Núñez, en la que negó que en el vestuario se hablará más de los impagos que de otra cosa, Ángel López lo negó, aseverando que “hay que escuchar las declaraciones de Antonio. Están sacadas de contexto y con un titular frio. Hay que escuchar la rueda de prensa entera mía, de despedida, en la que también se sacaron titulares sacados de contexto. Con Antonio mantengo una excelente relación, no van a conseguir ninguna fricción. Yo comprendo que el foco de los medios y la afición es ganar o perder, pero hay muchos aspectos en los que un club debe trabajar para que las cosas salgan bien. A día de hoy y a lo largo de la temporada, me era muy complicado ese crecimiento del club. Pero no por parte de nadie, sino que la situación es la que es y final este es un año de transición, en el que se ha salvado la categoría y se han dado pasos adelante para ver un Recre mejor en las próximas temporadas“.

Preguntado por el pulso que mantienen el Ayuntamiento con Eurosamop, este reconoció que “el mes de enero fue muy complicado. Es ahí donde se desencadena todo, veníamos de jugar muy bien antes de navidad y teníamos a jugadores entrenando que no podían ser inscritos porque los derechos federativos estaban bloqueados. No se podía reforzar al equipo y veníamos de un tiempo de no recibir las nóminas, de no tener una estabilidad para un sitio donde entrenar y tampoco teníamos posibilidades de concentrar al equipo, además de dificultades para los viajes. Veníamos de muchas dificultades, que a mí como entrenador no me podían porque me veía con fuerzas".

Pero es cierto que fue un momento muy difícil y que toda esa concentración y atención que yo conseguí que los jugadores tuvieran en el mes de noviembre, donde se ganaron los cuatro partidos, yo ya notaba que mis problemas eran otros y no era exclusivamente deportivos. Cuando un entrenador empieza a tener otro tipo de problemas, que se salen de lo que es el cese, me incomoda. Yo sabía que la situación era pasajera, ya que creía que el Ayuntamiento resolvería finalmente la situación, como no podía ser de otra manera. Pero las situaciones en fútbol a veces se precipitan y no tuvieron más paciencia, y se decidió mi salida“.