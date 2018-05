Laura García-Caro: "Lo importante es que he cumplido el objetivo y he logrado la clasificación para el Europeo"

Martes, 8 mayo 2018 | Leída 12 veces

Atletismo > Cto. Mundo Marcha por Equipos

Laura García-Caro regresó este sábado a Taicang, donde ya logró medalla en una Copa del Mundo como junior, para lograr el bronce absoluto de 20 kilómetros marcha con España, por detrás de China e Italia. Expresó a huelva24.com que “el circuito era exactamente igual al de hace cuatro años y la organización también. Los buenos recuerdos siempre hace que vayas con más ganas y lo luches, aunque este año el clima nos pasó factura y fue muy húmedo, mucho más que la vez anterior”.

Una vez pasada la competición afirmó que está "muy contenta. Me faltó un pelín a nivel individual, pero he pasado un año no tan regular como debería por lesiones y se nota. Los dos últimos meses de entrenamientos fueron muy buenos pero el parón de un mes por la lesión en los isquiotibiales, en los que sólo hice elíptica y poco más, me afectó". Agregó que "lo importante es que he cumplido el objetivo y he logrado la clasificación para el Europeo de Berlín y ahora tengo tiempo para prepararlo bien. Me dedicaré a cuidarme y entrenar para estar a tope en agosto".

“Como dice mi entrenador, la nota es un 8,5 porque hicimos bronce por equipos y logré la clasificación directa para el Europeo. Me ha faltado la marca personal pero eso sólo se consigue con mucho trabajo y entrenamiento y no he tenido una temporada regular y así no es fácil ponerse a tope, algo que vamos a buscar ahora para Berlín”, explicó la atleta del Club Ciudad de Lepe.

De la carrera detalló que "mi planteamiento fue bastante parecido a como se desarrolló, menos en los últimos seis kilómetros, en los que me quedé descolgada. El ritmo no era excesivamente rápido pero me costó tirar de mi misma y no tuve las sensaciones ideales, como en otras ocasiones y al quedarme sola me costó para llegar al final con una mejor marca”.

“Al final la diferencia con Italia por la plata fue de dos puntos, pero el nivel que tienen en brutal, son un gran equipo y nos adelantaron por nada. Nosotras hemos demostrado un gran nivel en el Mundial por equipos y esperamos que estos nos sirva para seguir progresando en próximos campeonatos internacionales”, opinó García-Caro, que valoró la calidad de su generación.

En este sentido manifestó que “creo que estamos siendo bastante regulares con el equipo nacional y estamos demostrando que hay futuro en la marcha femenino tal y como se ha visto en las temporadas anteriores y en otras generaciones de marcha. Nos motiva para seguir adelante y conseguir éxitos y medallas”.

Su próxima competición será la siguiente prueba de Challenge Internacional de marcha, que tendrá lugar en A Coruña el 2 de junio y aún está en el aire la celebración de una prueba de 3.000 metros en el Meeting Iberoamericano de Huelva el 8 de junio.