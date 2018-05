Boris Garrós: "Al principio de temporada logré goles importantes que dieron puntos y de eso me voy a acordar toda la vida"

huelva24.com

Boris Garrós, pichichi del Recre esta temporada y que tiene una opción para seguir vistiendo un año más la camiseta albiazul, declaraba en Huelva TV, en declaraciones recogidas por Onda Cero, que "en el tema deportivo está claro que al final hemos logrado en la penúltima jornada un objetivo que no nos habíamos marcado al comenzar la temporada. Pero también hay que celebrar que el Recre va a seguir vivo un año más porque si hubiéramos bajado a Tercera era difícil que el club continuara".

Y a nivel personal el ariete catalán recalcaba que "hacer diez goles no está mal, aunque el equipo ha generado pocas ocasiones y eso se hace difícil para un delantero. Pero he marcado goles importantes, sobre todo al principio de la temporada, que dieron puntos y nos ilusionaron con poder aspirar a cosas importantes, y de eso me voy a acordar toda la vida. Y a nivel personal la ciudad es increíble y el club y su afición son históricos y por esa parte sí que ha sido para mí una experiencia muy bonita tras haber sido la primera vez que salgo de mi casa".