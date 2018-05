Lazo: "Cuando llegué al Recre en lo último en lo que pensaba era en que diez mil personas iban a corear mi nombre"

R. U.

El centrocampista del Recre José Carlos Lazo hacía en Huelva TV, en declaraciones recogidas por Onda Cero, un balance de la campaña: "Al final ha sido una temporada jodida. Llevamos 47 puntos y este fin de semana también es importante porque no es lo mismo quedar por ejemplo el 15 que el 10 en la clasificación".

Y en lo personal el gaditano, que regresará al Real Madrid tras su cesión, añadía que "me voy triste porque me marcho y me gustaría volver, y si es en Segunda A mucho mejor, y si es en Primera, perfecto. Para mí en lo personal ha sido una temporada excelente porque he hecho muchos amigos en el club y en el vestuario y la afición es espectacular. Cuando llegué aquí no pensaba que iba a haber diez mil personas en el campo y menos que iban a corear mi nombre. Eso era en lo último en lo que podía pensar. Eso de salir del campo ovacionado fue increíble para mí. Al Recre siempre lo voy a llevar dentro y nunca lo voy a olvidar".