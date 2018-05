Caye Quintana saca al Jumilla del descenso por primera vez en toda la temporada

R. Ubric

Martes, 8 mayo 2018

12.15 h. El Jumilla, rival del Recre en la última jornada, ya derrotó por 1-2 al Decano en el Nuevo Colombino. Acumula 44 puntos, es decir, tres menos que el conjunto onubense, y distancia en uno al descenso, mientras que no está en el puesto de 'play-out' por su mejor 'goal average' con respecto al Écija. No ha perdido ninguno de sus cuatro últimos encuentros, con un empate ante el Betis Deportivo y tres victorias seguidas ante el Lorca Deportiva, Balompédica Linense y Écija. Ha salido por primera vez en la temporada de la zona roja y en sus filas milita el delantero onubense Caye Quintana, que suma 5 goles en 33 partidos, los tres últimos en las cuatro últimas jornadas, uno ante el Betis y dos contra el Écija. Tras salir del Decano, vistió también las camisetas del Valladolid B, Racing de Santander y Mallorca B y no es descartable su regreso al Recre este verano.