El runrún: Paco Morán, de ‘interview’ con la candidata popular

Lunes, 7 mayo 2018 | Leída 112 veces

confidencial

No tendría nada de especial que un medio de comunicación onubense le hiciese una entrevista a la alcaldable del PP de Huelva si no fuese por la curiosa forma en la que el entrevistador decidió iniciarla. Al más puro estilo del "a relaxing cup of café con leche" con el que otra alcaldesa, del mismo partido, se encumbró.

Vale que Pilar Marín no soltó ningún gazapo del estilo, pero lo cierto es que quedó de lo más peculiar el inicio de la entrevista a la candidata del PP a la Alcaldía emitida por Antena Huelva en su programa ‘Perfiles’, conducido por Paco Morán. Ni corto ni perezoso, no tuvo otra idea que comenzar la entrevista como él mismo diría, en la lengua de Shakespeare –o Chéspir, según quién lo pronuncie-. Lo cierto es que la conversación quedó a un nivel algo más alto que el de un chapurreo, y es verdad que la alcaldable ‘popular’ se supo defender –da clases de conversación en la universidad, según ella misma explicó-, pero de ahí a afirmar que se encontraba ante la única candidata con conocimientos de inglés… ¿Ha probado ese inicio de entrevista con todas las personas que han encabezado las listas en la ciudad? ¿Con todos los “major candidates”? Usted lector, que igual se está planteando que no entiende muy bien este runrún, mejor dele al play y vea el primer minuto del siguiente video. The first minute of the next video…

Antonio De la Torre y Belén Cuesta, de rodaje en Huelva. Los actores andaluces Antonio De la Torre y Belén Cuesta, que cuentan con varios reconocimientos en su carrera, se encuentran desde este lunes de rodaje por la provincia de Huelva. Se encuentran trabajando en la película ‘La Trinchera Infinita’, para la que ya dimos cuenta que buscaban extras en la Sierra. En declaraciones al Diario Sur, el malagueño De la Torre explica que narra la historia de los topos del franquismo que se escondieron en vida en sus casas para escapar de la muerte. “Es la historia de muchos de aquellos hombres que se escondieron porque no hay mayor cárcel que el miedo”, indicó. La cinta es una coproducción vasco-andaluza que está codirigida por Aitor Arregui y José María Goenaga, los autores de 'Loreak' y 'Handia', que por primera vez filman una película completamente en castellano. Esperamos que disfruten de Huelva y que la provincia quede bien inmortalizada en la película, a la que habrá que estar atentos.





Feliz jornada hospitalaria de Manuel Carrasco. Manuel Carrasco ha tenido ocasión de demostrar de nuevo que su calidad humana no desmerece en absoluto a la artística. En esta ocasión, pueden dar buena fe de ello los niños que el pasado fin se semana disfrutaron de su presencia en la planta de Pediatría y Hematología del Juan Ramón Jiménez. Acudía el cantante onubense cumpliendo la palabra dada a la Asociación Isleña de Donantes de Médula Ósea y Contra el Cáncer de Mama (Aidocma), con quien se comprometió a colaborar en todo lo que estuviera en su mano para hacer la vida un poco más llevadera a quienes sufren estas enfermedades, sobre si son niños los que están hospitalizados, como era el caso. Los responsables de la asociación explicaron a través de Facebook que Manuel Carrasco conoce de primera mano los proyectos que desarrollan y por eso no dudó en sorprender a los pequeños entregándole unos regalos y compartiendo un rato que para muchos de ellos será inolvidable.