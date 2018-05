Al Atlético Onubense es bastante posible que le baste con empatar ante el Guadalcacín para salvarse

R. U.

fútbol > tercera división

Mañana de domingo de infarto la que se avecina para un Atlético Onubense épico, que cuando parecía condenado ha ganado tres partidos seguidos y ha salido de los puestos de descenso a falta de una jornada. El Castilleja ya ha descendido y ahora visitará al Espeleño, que suma 42 puntos y que no debería tener demasiadas complicaciones para sacar adelante el partido, que se jugará el domingo con horario unificado a las 12.30 horas, y lograr así la permanencia. Así que los otros dos puestos de descenso se los jugarán entre cuatro equipos.

Ahora mismo están en la zona roja Los Barrios, con 40 puntos, y el Alcalá, con 41. El Atlético Onubense también suma 41, pero le tiene ganado el 'goal average' al conjunto sevillano, y el Guadalcacín marcha con 42. El filial albiazul se salvará seguro si gana su partido. Además, también lo hará si empate siempre y cuando Los Barrios no gane en su feudo a un Utrera que ya no se juega nada, y el Alcalá, también como local, a un Atlético Sanluqueño que debe ganar para amarrar la cuarta plaza clasificatoria y disputar el 'play-off' de ascenso en detrimento de la Lebrijana. Y el equipo de Jesús Vázquez incluso podría salvarse hasta perdiendo siempre y cuando el Alcalá también pierda su encuentro y Los Barrios no pase de las tablas en el suyo.