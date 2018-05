José Antonio Cabrera califica la temporada de "insuficiente ramplón" y Narciso Rojas de "fracaso"

R. U.

Lunes, 7 mayo 2018 | Leída 94 veces

fútbol > recreativo

José Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Peñas del Recre, ha atendido este lunes a Cope Huelva para hacer un balance de la temporada. "Si deportivamente hacemos el análisis con respecto a las pretensiones que había en el mes de agosto, está claro que habría que darle a la temporada un insuficiente como nota en tanto en cuanto se había confeccionado una plantilla supuestamente para estar en liguilla de ascenso. Luego los acontecimientos son los que son y la realidad es la que nos ha venido, y partiendo de esa base al final hemos conseguido la salvación un partido antes del final de liga 'in extremis' y con muchísimo sufrimiento. Al final es un insuficiente ramplón". recalcaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Mirando ya al futuro, el rocianero añadía que "ahora llega el momento de la autocrítica para analizar los errores y aprender de ellos para seguir creciendo. No es fácil hacer ahora mismo este análisis porque hay que hacerlo con profundidad. Llevamos tres años salvándonos en la última jornada y años atrás estaba la parte negativa de que estábamos embargados y no se le podía pagar a los jugadores, pero este año se levantó el embargo con Hacienda hace unos meses. Es cierto que la parte económica ha pesado, pero algo menos que en años anteriores. Y ya pensando en clave de futuro, a partir de la próxima semana hay que confeccionar una nueva plantilla y como es lógico un nuevo entrenador. Hay que buscar el optimismo necesario para que esta afición siga enganchada. El año que viene esta plantilla no nos puede hacer sufrir tantos porque la afición ya está cansada. Deben ilusionarnos para estar en la liguilla de ascenso, que es lo que le corresponde al Decano del Fútbol Español para estar pronto en Segunda División".

Por su parte, Narciso Rojas, el presidente del Recre Trust, aludía también en dicha emisora primero al choque de ayer en el Nuevo Colombino: "A pesar de que estuvimos gran parte del partido por delante del partido, eso fue lo único positivo porque Las Palmas fue superior en muchos momentos del encuentro. El gol del empate no dejó de ser un mazazo, pero visto lo visto se hizo justicia con el marcador".

En su balance del ejercicio recién concluido, hablaba de dos patas bien diferencias, la deportiva y la institucional. "Deportivamente la temporada hay que catalogarla de fracaso. De manera objetiva, y viendo el valor de esta plantilla, no se le puede poner otra nota. Tampoco creo, como se viene diciendo por ahí, que sea una plantilla excesivamente cara, no mucho más cara que la de la temporada pasada, pero con los nombres que tenía y la expectativas que se crearon salvarnos en la última o penúltima jornada es un fracaso estando un club como el Recreativo de Huelva en Segunda B. Pero en la parte institucional creo que la temporada ha sido ejemplar. Tanto el propietario como el Consejo de Administración creo que han hecho un gran trabajo, aunque las cosas hayan sido algo más lentas de lo que esperábamos por los tiempos que tiene el fútbol. Aunque económicamente no estamos totalmente salvados sí que es cierto que el club respira de otra manera", matizó Rojas.

Y sobre el futuro, comentaba que "creo que tenemos un par de cosas que mejorar. La primera es que si tenemos externalizada la gestión del club de manera deportiva y económica y estamos pagando por ello creo que debemos exigirle a esa empresa que cumpla su contrato de una manera completa y creo que en ese sentido se ha fallado porque ha faltado un poco de un acercamiento más generalista a lo que es un club y no simplemente servir de traspaso de jugadores. Y en cuanto a la parte institucional, creo que vamos en buen camino. El Ayuntamiento tiene pensado vender el club y el paso que se dé en un futuro inmediato debe tener en cuenta a la afición para que el aficionado tenga canales para llegar a la gestión del club y al Consejo de Administración. Creo que esas son las dos claves para el futuro del Recreativo de Huelva de la próxima temporada".