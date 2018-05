CCOO y UGT envían cartas a los establecimientos hoteleros para darles a conocer su postura ante el convenio del sector

Agencias

Los sindicatos se ponen "a disposición" de los directores

Según ha informado a Europa Press la responsable de hostelería de la federación de servicios de CCOO en Huelva, Julia Perea, la misiva busca "ponerse a disposición" de los directores para "transmitirle" la propuesta sindical de cara al nuevo convenio ya que "estamos preocupados ante el bloqueo de la negociación y, el impacto que puede tener sobre el destino y la imagen de nuestra provincia".

De este modo, en la carta recuerdan que los sindicatos piden "un incremento de un nueve por ciento en los próximos tres años (2018-2020)" y, aunque creen que los directores pueden pensar que es "elevado", consideran que se tiene que tener en cuenta "de dónde venimos para calificar de justo, injusto o razonable tal pretensión".

"Desde 2008-2017, nuestro salario ha sufrido un incremento de un 6,2 por ciento, es decir, no ha llegado a 50 euros a lo largo de estos diez años", indican, al tiempo que recuerdan que "desde 2009-2014 el salario se mantuvo congelado, no sufrió ningún incremento salarial, coincidiendo tal periodo con la época de crisis en un ejercicio de responsabilidad y colaboración por parte de los trabajadores teniendo en cuenta las circunstancias".

Además, señalan que "en el periodo comprendido entre 2015-2017 el salario se ha incrementado un 2,15 por ciento (0,6 por ciento, 0,6 por ciento, 1,15 por ciento)" mientras que los datos del sector apuntan a que desde 2012 el sector turístico onubense comenzó a "recuperarse". "Solo atendiendo al último periodo (2016-2017) se puede afirmar que las pernoctaciones y número de visitantes han crecido más de un 15%, la estancia media también ha aumentado y el precio medio por habitación ha subido más de un 16 por ciento", han remarcado.

En la carta interpelan a los directores y les recuerdan que ellos, "mejor que nadie, saben que los datos que acabamos de dar son ciertos". "Si tenemos en cuenta la subida del 6,2 por ciento (2008-2017) más la que proponemos del nueve por ciento, el salario de los trabajadores habría subido un 15 por ciento en 13 años". Por ello, indican que si se hace la cuenta "da una subida de un 1,15 por ciento cada año", por lo que piden a los empresarios que reflexionen al respecto.

Además, los sindicatos recuerdan la equiparación de las limpiadoras, camareras de piso, subgobernanta y gobernanta del grupo V, III y II al grupo IV, II, I, así como piden que en caso de que algún hotel externalice sea de aplicación el convenio de hostelería.

Esta solicitud la realizan desde un doble sentido. Por un lado, para garantizar los derechos de los trabajadores, porque es "indigno que a una camarera de pisos se le pague dos euros por habitación y por otro, para que no se genere una competencia desleal entre los empresarios".

"No es justo que usted respetando el convenio, apostando por sus trabajadores y por prestar un servicio de calidad, se vea obligado a bajar el precio de la habitación para poder competir con el hotel situado justo al lado del suyo porque tiene externalizado algún servicio y al pagar menos a los trabajadores puede bajar el precio de la habitación. ¿Sería justo esa competencia desleal? Piénselo, regular la externalización es algo que nos beneficia a ambas partes", han recordado.

Finalmente, remarcan que para ninguna de las dos partes es agradable un clima de conflicto que "daña la imagen del destino, daña al propio destino y por ende a todos los que formamos parte de este sector, trabajadores y empresarios".

Por eso, han decidido enviar esta carta para que entienda sus propuestas y los argumentos que la avalan, así como para qué empatice con los trabajadores y les han preguntado "¿les parece que estamos pidiendo tanto?". "Tras el sacrificio realizado por los trabajadores es hora de recompensar su esfuerzo, su dedicación, su compromiso, su profesionalidad", han subrayado.

"Volvemos a pedirle al empresariado que reconsidere su postura y ejerzan un acto de responsabilidad con los trabajadores y con la propia provincia ya que el sector turístico supone el 12 del PIB onubense", han concluido, incidiendo en que "si se quiere apostar por un destino de calidad, los trabajadores deben de estar valorados como profesionales y deben ser bien remunerados". "No es justo que los beneficios empresariales aumenten años tras año y el sacrifico que realizaron los trabajadores años atrás no sea recompensado", han zanjado.