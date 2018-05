Emilio Martín, undécimo en Francia: "No rindo como debo"

Mario Asensio

Duatlón

9.59 h. El bicampeón mundial ha sido este domingo undécimo en la tercera prueba del Grand Prix de Francia, disputada en Vairé en "un formato diferente y agónico" (1,4-10-2,8-10-1,4). "No se que me pasa, entreno bien pero compitiendo, exceptuando el campeonato de España, no rindo como debo. Falta de descanso, entrenar demasiado los días previos, mi cabeza...? No lo sé", afirma el onubense.